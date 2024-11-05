غضب في المغرب بعد تسريب خبر زيارة وفد صحافي لإسرائيل- (تدوينات)

الرباط – “القدس العربي”:
عكس التيار الشعبي العام في المغرب الذي يناصر القضية الفلسطينية ويقاطع كل ما له علاقة بالكيان الصهيوني، على خلفية حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني في غزة وامتدادها للشعب اللبناني الذي يعيش على إيقاع إرهاب الدولة الممارس من طرف حكومة بنيامين نتنياهو، حل وفد من الصحافيين المغاربة بتل أبيب مساء الإثنين تلبية لدعوة حكومة اليمين المتطرف.
وكان موقع “كود” الإلكتروني قد أعلن قبل يوم، عن اعتزام مجموعة من الصحافيين المغاربة من القطاعين العام والخاص وعددهم ثمانية، زيارة إسرائيل لمدة خمسة أيام، بدعوة من حكومة نتنياهو.
وأعطى موقع “هسبريس”، الثلاثاء، المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة التي أغضبت المغاربة، وامتدت نار الغضب إلى منصات التواصل الاجتماعي من خلال تدوينات ساخطة ومنتقدة لمسار “التطبيع الإعلامي” الذي يسير فيه بعض المهنيين المحليين.
وحسب مصدر الخبر، فقد حل وفد صحافي مغربي بإسرائيل، مساء الإثنين، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، بتنظيم من مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، حيث استقل طائرة تابعة لشركة “العال” الإسرائيلية، ظهر اليوم نفسه، في رحلة مباشرة من مطار شارل ديغول في باريس إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.
وأوضح الموقع أن الوفد الإعلامي المغربي حظي “باستقبال حار في مطار بن غوريون، قبل التوجه إلى القدس المحتلة، حيث أقام جلعاد شدمون، المدير العام لوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، حفل عشاء خاصا على شرف الوفد”.
ووفق المصدر ذاته، فإن برنامج الزيارة يتضمن محطات ميدانية، من بينها زيارة معبر كرم أبو سالم، الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى موقع “رعيم”، الذي تقول إسرائيل إنه شهد هجوماً نفذته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على مهرجان “نوفا” الموسيقي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في إطار معركة “طوفان الأقصى”.
وستكون الرواية الإسرائيلية لأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حاضرة، من خلال تضمن برنامج زيارة الوفد الإعلامي المغربي لإسرائيل، على لقاء مع أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية.
وانتشرت تدوينات منددة بهذه الخطوة التي تصنف في خانة “التطبيع الإعلامي” الذي تصر عليه فئة قليلة من الصحافيين المغاربة، وكتب مدون مغربي نص الخبر وأتبعه بجملة “باقي التفاصيل لا تهم… ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
أما السياسي والناشط الحقوقي يوسف بوستة، فقد هاجم الوفد بتدوينة قال فيها “وفد من الصفحجية المخاربة يتوجهون إلى تل أبيب من أجل التزود بالشيكل، لأن الحشيش لم يعد يعطي اي مفعول”.
وكان غضبه واضحا من خلال استعمال مصطلح “الصفحجية” وأيضا “المخاربة” في إشارة إلى أنهم يمارسون التخريب، وليسوا مغاربة بمعنى الدفاع عن المبادئ التي يصونها الشعب المغربي.
وجاء في تدوينة الزميل حسين مجدوبي على “فيسبوك”: “جريمة بكل المقاييس زيارة وفد صحافي مغربي للكيان بدعوة من السفاح نتن ياهو الذي أغلق غزة إعلاميا وقتل 170 صحافيا فلسطينيا!”.
عند الله تجتمع الخصوم”
سبحان الله، في كل أمة أو بلد، لا بد من خونة.
حسبي الله ونعم الوكيل
وسنجد من يدافع عن هذا الإنبطاح
منكم لله يا مطبعين
من كل قلوبنا معكم يا أحرار المغرب لا تتركوا أقدام هذا الوفد الاسرائيلي تطأ ارض المغرب و اطردوا القائم بالاعمال الاسرائيلي من ارضكم.
الصحفي يذهب إلى حيث يريد، من أعطاكم حق مصادرة حقوق الصحفيين للذهاب لأي مكان في العالم
صحيح, للصحافي الحق أن يذهب أين شاء. لكن هناك شيء إسمه التضامن , التضامن مع المظلوم, التضامن مع الفقير , التضامن من العليل, التضامن مع من أهضمت كرامته الإنسانية وأصبح في أعين الآخر من قيمة بعوضة إن أعدمها أو أطال من عمرها مرهونا بميزاجية يومه وساعته.
أشلاء أطفال بعمر الزهوربالمئ تملأ شاشات العالم متناثرة في كل مكان , عمارات الأبرياء تسوى مع الأرض فقط لأن رصاصة ربما أطلقت من جوارها أو فردا واحدا من أعدائهم قد يسكنها؟ هل هذا يقبله العقل البشري؟.
هذه من ثمرات التطبيع
مجرد تساؤل
هل في المغرب من يسمع لأهات المغربيين أو يهمه غضبهم !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“هذه الزيارة التي أغضبت المغاربة” انتهى الاقتباس
المدونون وصفوا الزيارة بـ “الجريمة”، لكنهم تغاضوا عم من سمح بها، وسمح قبلها للوفد الشبابي والطلابي لزيارة الكيان، تطرقت إليها “القدس العربي” يوم:09/07/2024، في مقال عنونته بما نصه:
” وفد شبابي مغربي يزور إسرائيل بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة ـ (تدوينة)”
يا مغاربة اسألوا من فتح الباب ،هل ليس له علم وليس هذه المرة الأولى سبقتها عدة مرات
تتمة :
لا أتحدث هنا عن التضامن الديني أو العرقي أو القومي أو أي شيء آخر لا , فقط تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان , هذا الذي يحاول العيش بسلام, لا هو مقاتل ولا مخرب. هذا هو التضامن, لأن رحى الدهر تدور, لا أحد منها ناج, عندها يتمنى المرء لو وجد من يفهم همه , يواسيه على الأقل ويتضامن معه في محنته إن لم يكن باليد حيلة, ليس أن يهرول لموائد طعام جلاديه, كيف هو طعم ذاك الطعام وأنين الأطفال الجرحى وحزن المكلومين في أحبائهم يرن في آذانهم؟؟؟
ليستحيوا على الأقل ويعتذروا , صحافيون وأكاديميون غربيون رفضوا السفر لإسرائيل, بل ينضمون حملات تضامن مع المظلوم , لا دخل فيها للدين ولا اللغة ولا العرق, هو التضامن فقط.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اهكذا نساهم في خدمة القضية الفلسطينية؟
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ماذا سيقولون لربهم حين يسألهم عن إخوة لهم ظلموا فلم ينصروهم ولو بكلمة.