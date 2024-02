غضب وانتقادات ضد “العنصرية” و “الإسلاموفوبيا” رداً على مقال يصف مدينة” ديربورن”  بأنها “عاصمة الجهاد في أمريكا”- (تغريدات) 

واشنطن- “القدس العربي”: تعرضت الصحف الرئيسية في الولايات المتحدة لانتقادات بعد نشر مقالات رأي “متعصبة” و “معادية للإسلام” و “عنصرية” و “متهورة” حيث نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقال رأي بعد ظهر يوم الجمعة تحت عنوان “مرحبا بكم في ديربورن، عاصمة الجهاد الأمريكية” في حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للكاتب توماس فريدمان بعنوان “فهم الشرق الأوسط من خلال مملكة الحيوان.”

The conservative Wall Street Journal publishes an op-ed calling a largely Arab American city a 'jihad capital'. The liberal New York Times publishes an op-ed comparing Arabs and Iranians to insects and animals. pic.twitter.com/Q9mmgpLeM5 — Mohammad Alsaafin (@malsaafin) February 3, 2024

وزادت مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وهي مدينة تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في الولايات المتحدة، من وجود شرطتها خوفا من هجمات الكراهية بعد أن وصفتها صحيفة وول ستريت جورنال بأنها “عاصمة الجهاد” في أمريكا.

وقد كتب المقال المعادي للإسلام ستيفن ستالينسكي، وهو معلق على “الإرهاب” وشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط الموالي لإسرائيل ومقره واشنطن العاصمة، حسبما لاحظ موقع “كومن سينس”.

وقال رئيس بلدية ديربورن، عبد الله حمود، يوم السبت إن ضباط الشرطة في المدينة يكثفون وجودهم عبر أماكن العبادة ونقاط البنية التحتية الرئيسية بعد نشر مقال ستالينسكي الذي وصفه بأنه “متعصب” و”معاد للإسلام”.

Effective immediately – Dearborn police will ramp up its presence across all places of worship and major infrastructure points. This is a direct result of the inflammatory @WSJ opinion piece that has led to an alarming increase in bigoted and Islamophobic rhetoric online… — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) February 3, 2024

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ولجنة مناهضة التمييز العربية الأمريكية المقال ووصفاه بأنه معاد للعرب وعنصري لاقتراحه أن سكان المدينة، بمن فيهم زعماء دينيون وسياسيون، يدعمون التطرف.

ورداً على مقال وول ستريت جورنال ، كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على موقع إكس بعد ظهر الأحد “يعرف الأمريكيون أن إلقاء اللوم على مجموعة من الناس بناء على كلمات قلة صغيرة أمر خاطئ. هذا بالضبط ما يمكن أن يؤدي إلى الإسلاموفوبيا والكراهية المعادية للعرب، ولا ينبغي أن يحدث لسكان ديربورن – أو أي بلدة أمريكية. يجب أن نستمر في إدانة الكراهية بجميع أشكالها”.

Americans know that blaming a group of people based on the words of a small few is wrong. That’s exactly what can lead to Islamophobia and anti-Arab hate, and it shouldn’t happen to the residents of Dearborn – or any American town. We must continue to condemn hate in all forms. — President Biden (@POTUS) February 4, 2024

وبعد وقت قصير من نشر تغريدة بايدن، غردت حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر “ديربورن مجتمع نابض بالحياة مليء بسكان ميشيغان، الذين يساهمون يوما بعد يوم في ولايتنا. الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية ليس لها مكان في ميشيغان أو في أي مكان”.

Not only is Dearborn an innovation hub for America partnering with Silicon Valley but @AHammoudMI is one of the most dynamic mayors! He has delivered more for the working & middle class than the WSJ ed board that recommended policies that hollowed it out! https://t.co/GA1TaqzHz6 — Ro Khanna (@RoKhanna) February 3, 2024

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز على موقع إكس: “امض قدما وقل هذا عن أي شخص آخر وشاهد رد الفعل – سيتم إطلاق @tomfriedman قبل أن يجف الحبر. إن انطلاق موسم الانتخابات هذا هو تذكير بأن العنصرية المعادية للعرب والإسلاموفوبيا هي السائدة. هذا هو السبب في أن هذه القمامة مقبولة للكثيرين، ولن تكون هناك مساءلة”.

وقالت النائبة براميلا غايابال في تغريدة على إكس :” هذا مثير للاشمئزاز، يجب أن تخجل “وول ستريت جورنال” من نفسها لأنها تروج لهذا النوع من الإسلاموفوبيا، ويجب أن تعتذر فوراً لسكان دير بورن وللمسلمين في كل مكان، وشكراً لحامد ” عمدة ديربورن” لقيادتك.