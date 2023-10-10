«غلاف غزة» يعيد «الترقيم» الأردني: حالة الأمن والاستقرار تهددها إسرائيل وليس العكس

عمان ـ «القدس العربي»: ةمراقبة التعابير الرمزية التي تصدر عن قيادات مهمة في المجتمع الأردني تحت عناوين التضامن مع المقاومة في فلسطين المحتلة، هي عملية تعني الاسترسال وبعمق قليلاً في الاقتراب من بؤرة ساخنة ومستجدة في ذهن الأردنيين الجماعي عند التحليل أو المقاربة.

ثمة تعبيرات بدأت تولد وتتوسع في المجتمع وتنتمي إلى قاموس ليس المقاومة الفلسطينية والرغبة في دعمها ومساندتها شعبياً وسياسياً فقط، بل الأهم الانضمام إليها. وفي حال استرسال المذابح التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، قد يتطور قاموس الأدبيات إلى حالة شعبوية اجتماعية تطالب بفتح جبهة في الأردن أو تحاول فتحها باجتهادات فردية.

ذلك تأثير محتمل لانتقال سيناريو العنف الإسرائيلي ضد المحاصرين في غزة بعد تداعيات عملية الغلاف الشهيرة.

وأغلب التقدير أنه سيناريو مطروح في ذهن مؤسسات القرار الأردنية وتراقبه جيداً وتأخذه بالاعتبار وهي تتحرك في كل الفضاء الدبلوماسي والسياسي الممكن تحت عناوين أصبح الحديث عنها استهلاكياً، برأي السياسي والبرلماني الدكتور ممدوح العبادي، مثل خفض التوتر والعودة إلى التهدئة ثم البحث في جذر أسباب الصدام والتوتر.

وفيما يحذر العبادي مجدداً أمام «القدس العربي» وحتى في محاضرة عامة جديدة له بداية الأسبوع، من إغفال حقائق أن الشعب الأردني مستهدف من إسرائيل بحلتها الحالية يمكن القول إن تراكماً من الصعب إنكاره تشهده الساحة المحلية ليس في أدبيات ودعم مناصرة المقاومة فقط، ولكن في التعبيرات التي تعكس وحدة مصير الشعبين، في رسالة يعتقد أن جهة المرسلة إليه هي دوائر القرار وينبغي أن تقرأ بعناية وبمهارة حرفية إذا كان المطلوب أكثر من مجرد فلسفة التنفيس والسماح للشارع بالتضامن والوقفات.

إذا كان المطلوب قراءة العميق وما بين الأسطر، فالسلطة مطالبة بفهم وهضم واستيعاب وقائع وحقائق المقايضة التي يفترضها العقل الجمعي الأردني اليوم، وهي مقايضة يلمح السياسي مروان الفاعوري إلى تركيبتها المستجدة. ضمان الأمن والاستقرار للمواطن الأردني قد يتطلب قريباً مغادرة منطق الاعتدال ومعسكره في التطبيع والملف الإسرائيلي وليس العكس. تلك المقاربة العميقة قد تخلط الكثير من الأوراق؛ فطوال عقود يتم تبرير العلاقة مع إسرائيل ثم التطبيع، وأحياناً التواطؤ في الخطاب الدبلوماسي باعتباره من عناصر أمن واستقرار المجتمع الأردني.

الأردنيون اليوم ـ في رأي الفاعوري وحتى القاضي العشائري البارز طراد الفايز ـ لديهم قناعة بأن البقاء في الحالة الاستراتيجية السلمية مع إسرائيل هو العنصر المركزي الذي يهدد اليوم أمن واستقرار الأردنيين، لا بل وجودهم، ودولتهم، وهويتهم الوطنية، كما ألفوها. وحديثاً، قال خبير من وزن الدكتور مروان المعشر، علناً، شيئاً قريباً من هذا السياق عندما حذر من أن إقامة كيان إسرائيلي يهودي عنصري هو خطر وجودي على المملكة الأردنية الهاشمية.

لم تسمع دوائر القرار تحذير الخبير المعشر، فبادرت لمزيد من خطوات تطبيعية، وحصراً في قطاع المياه والكهرباء، لكن تداعيات معركة غلاف غزة الجديدة والحالية والنشطة جداً الآن على الداخل الأردني تعيد ترقيم وتسمية الأشياء.

واضح تماماً في الترقيم الجديد أن الخطاب الرسمي القائل إن حالة الأمن والاستقرار مرتبطة بعملية سلام مع الإسرائيليين لم تعد الوقائع تصادق عليها، لا بل لا يجرؤ أي سياسي الآن على الادعاء به علناً وسط الناس، الأمر الذي يعني مستجدات لا بد من تأملها في خطاب العقل الجمعي الأردني وتطوراته.

وعلى أساس الاقتناع بأن الحفاظ على نعمة الاستقرار والأمن للمواطنين الأردنيين هو الذي يتطلب مقاربة صريحة أكثر مع القطاعات الشابة، برأي العبادي، وهو الذي يتطلب تغيير استراتيجية البلاد في التعاطي مع الواقع، برأي الشيخ مراد العضايلة المعارض المعروف. انطلاقاً من ذلك، يمكن فهم انحيازات المجتمع الأردني، والأهم التعبيرات الرمزية الجديدة التي تظهر أو ظهرت بعد معركة غلاف غزة.

الوقوف في جبال السلط تحديداً بعد منع وقفة تضامنية في منطقة الأغوار وحصراً في منطقة الكرامة، له مدلول عميق؛ لأن معركة الكرامة حصلت أصلاً لحماية جبال السلط بعدما هدد العدو الإسرائيلي باحتلالها.

في الأدبيات الجديدة تذكير نادر بأن معركة طوفان الأقصى هي معركة الشعب الأردني أيضاً، ولا بد من الالتحاق بها، وهو تذكير برز عبر ملصق يوجه خطاباً للأردنيين للاحتشاد والاستعداد خلافاً لظهور صيغة جديدة تمجد في أوساط العشائر حصراً قيادة حركة حماس أو أدبيات مستجدة تعيد التذكير بأن الضفة الغربية أرض سقطت عسكرياً وهي في ذمة المملكة.

تلك برمتها ترميزات جديدة أنتجتها الحالة الذهنية التي اجتاحت الأردنيين بعد معركة غلاف غزة الأخيرة، لكنها قبل ذلك ولدت على بساط سياسي وشعبي بدأ يقول بما قالته شخصية وطنية وازنة وخبيرة لـ «القدس العربي» مثل الدكتور دريد المحاسنة، بعنوان أن السلام لم يحصل، والكيان الإسرائيلي خالف كل ما اتفق عليه في أوسلو ووادي عربة بكل بساطة.

وعليه، وجب على بوصلة الأردنيين ـ ولو من باب الأدبيات التي تتراكم بقوة الآن تبديلاً وتغييراً ـ الارتقاء إلى مستوى المخاوف والهواجس؛ لأن اتفاقية وادي عربة لم تعد ضامناً للحدود ولا لدفن الوطن البديل، ولا حتى لبقاء الدولة الأردنية كما هي، ولأن سلوكيات إسرائيل المتوحشة المضللة عملياً تعيد تذكير العقل الجماعي الأردني بأن الأمن والاستقرار الحقيقي بدأ في تحول حرج جداً يتطلب قراءة الوقائع كما هي، ومصارحة الشعب بالمخاطر التي تترقبه أو تنتظره.