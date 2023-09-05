غليان في الشارع الفلسطيني بعد إجبار مجندة إسرائيلية نساء من الخليل على التعري

غزة – “القدس العربي”:

لا تزال قضية كشف ستر خمس نساء فلسطينيات من مدينة الخليل جنوب الضفة، خلال عملية مداهمة نفذها جيش الاحتلال لمنزل العائلة، تلاقي صدى واسعا في الأوساط الفلسطينية، بعد أن هددت الفصائل الفلسطينية بـ “الثأر”، والرد على هذه الحادثة.

ولاقت القضية التي يعتبرها الفلسطينيون من المحرمات الخطيرة، تفاعلا كبيرا سواء من قبل المستوى الرسمي أو من قبل الفصائل التي توعدت بالثأر، أو من قبل أفراد المجتمع.

كشف القصة

وترجع القضية التي كشفها تقرير صحفي ومنظمة حقوقية إسرائيلية، إلى شهر يوليو الماضي، حين قام جيش الاحتلال باقتحام منزل لعائلة العجلوني في الخليل، وهناك قامت مجندتان ملثمتان وتحملان البنادق ومعهما كلب هجومي، بإجبار خمس فتيات فلسطينيات من نفس العائلة من مدينة الخليل، كل منهن على حدة، على خلع ملابسهن والدوران أمامهما عاريات، حسب إفادة الفتيات، وذلك تحت تهديد المجندة لهن بإطلاق الكلب الهجومي عليهن إذا لم يمتثلن لأمرها، وقد حدث ذلك فيما كان الجنود الذين شاركوا في عملية اقتحام المنزل بزعم البحث عن بندقية آلية، يفتشون رجال العائلة دون إجبارهم على التعري.

وفي ذلك المنزل متعدد الطوابق، يعيش 26 شخصاً، بينهم 15 طفلاً في أعمار 4 أشهر وحتى 17 سنة، وقد حدث الاقتحام يوم 10 يوليو الماضي، عند الساعة 1:30 فجرا، حيث انتشر عشرات الجنود خارج وداخل المنزل وكان أغلبهم ملثمين.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قيام مجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مبنى سكني في الخليل وتهديد عدد من النساء فيه بالكلاب البوليسية وإجبارهن على خلع ملابسهن، “يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته”.

وأدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إجبار مجندات إسرائيليات لسيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في مدينة الخليل، معتبراً هذا العمل المشين يعد “انتهاكاً لحرمات النساء الفلسطينيات، وتصعيداً خطيراً يطال أعراض بنات شعبنا الفلسطيني وحرماتهن”.

وقالت حركة حماس إن انتهاك حرمات بيوت المواطنين بما يشمل اقتحام المنازل، وترويع الآمنين، وكشف سِتر حرائر الشعب الفلسطيني تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية “يؤكّد من جديد، أننا أمام كيان مارق عن كل الأعراف والقيم الإنسانية، متجرِّد من الالتزام بأيٍّ من القوانين الدولية التي تحمي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.

وقالت في بيان أصدرته “في حين يغُض المجتمع الدولي الطرف عن جرائم الاحتلال المستمرة، تُواصِل حكومة الاحتلال التقدُّم في انتهاكاتها، وتصعّد في جرائمها إلى مستوى خطير يطال أعراض وحرمات أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني”.

أما الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، فقد أكد أن ما جرى كشفه يمثل “انتهاكات خطيرة وعدوانا يمس كل الشعب الفلسطيني”.

وقال “إن جريمة الاعتداء على نسائنا تضع كل فلسطيني يحمل سلاحا أمام واجب تصويب هذا السلاح نحو صدر العدو ورأسه، والانتقام للحرائر اللواتي وقع بحقهنّ هذا الانتهاك الخطير”.

من جهتها توعدت مجموعات “عرين الأسود” الناشطة في مدينة نابلس شمال الضفة، بـ “الثأر” لنساء الخليل اللواتي تعرضن للإهانة وأجبرن على التعري تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية، خلال اقتحام منزلهن.

وقالت في بيان أصدرته وهي توجه رسائل إنذار عسكرية “خير الكلام ما قلّ ودلّ، فكما وعدنا ونفذنا وعودنا فعلاً على أرض الميدان وثأرنا لماجدات القدس سنثأر من جديد لحرائر خليل الرحمن نحن ورجال الخليل أسود الخليل وذئابها”.

وفي غزة نظم الإطار النسائي لحركة الجهاد الإسلامي وقفة منددة بما حصل، احتشدت خلالها النشاء وحملن لافتات ترفض سياسات الاحتلال.

ثورة على مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ثار الفلسطينيون، تنديدا بتلك الفعلة المشينة من جيش الاحتلال، وذلك من خلال تدوينات دعت للرد القوي على ما حصل.

وأعاد الشاب وسيم ضهير نشر بوست موحد يشرح ما حصل مع تلك النساء، ووضع صورة لجنود إسرائيليين وهم يستعدون لمداهمة أحد منازل الضفة وكتب عليها تعليق “الثأر للحرائر في الضفة والقدس واجب شرعي وأخلاقي”.

أما مصطفى عبد الوهاب فكتب “إلى من يهمه أمر المسلمات، جيش الاحتلال يجبر نساء فلسطينيات بالخليل علي خلع ملابسهن كاملة”.

وكتب وليد أبو جباب مشاركا في الحملة الالكترونية “عائلة العجلوني، نساؤكم لم تتعر، نحن من تعرينا وعروبتنا بأكملها تعرت، يا لثارات الحرائر”.

كذلك كتب خالد جمعة وهو يشير إلى ما حصل بعد عملية إجبار النساء على خلع ملابسهن تحت التهديد “أيتها النساء، اخلعن ملابسكن، أو سنطلق عليكن الكلاب المدربة”، ويضيف “تعالوا خذوا ذهبكم، الجنود ظنوه كيس رصاص”، وكان بذلك يدلل على عدم صدقية جيش الاحتلال في ادعاءاته بوجود سلاح في ذلك المنزل.