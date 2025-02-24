غموض حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة… والحرب خيار لنتنياهو

غزة ـ الناصرة ـ “القدس العربي” : لا تزال الأوضاع الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة على تعقدها وغموضها مع امتناع حكومة الاحتلال عن إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من أسرى المرحلة الأولى الفلسطينيين، وتهديدها باستئناف الحرب، ومماطلتها في شأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتنذر هذه الأجواء بفشل مهمة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المقررة غدًا الأربعاء.

ونقل موقع “واللا” العبري أمس عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه في حكومة بنيامين نتنياهو “من يهتم بمراسم “حماس” بدلا من استعادة جثث الرهائن”، في إشارة إلى مبررات الاحتلال التي طرحها للتنصل من التزاماته بالإفراج عن 602 أسير فلسطيني كان يجب إطلاق سراحهم السبت.

وقال هذا المسؤول، حسب شبكة “الجزيرة”، إن نتنياهو مهتم بالاتفاق مع “حماس” للإفراج عن مزيد من الإسرائيليين دون إنهاء الحرب.

وزعم أن إسرائيل مستعدة حاليًا لدفع ثمن لـ”حماس” مقابل رفض الحكومة الإعلان عن إنهاء الحرب.

اما القناة 13 الإسرائيلية فذكرت أن رئيس جهاز “الشاباك” ومسؤول التفاوض في جيش الاحتلال حذرا نتنياهو من خطورة عدم الإفراج عن الأسرى.

وأعلنت حركة “حماس” أمس على لسان أكثر من متحدث، أن فصائل المقاومة الفلسطينية “لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى ما لم تنفذ إسرائيل “استحقاقات المرحلة الأولى”.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل أقطاب حكومة الاحتلال إطلاق التهديدات ضد قطاع غزة، والتلويح بعودة الحرب من جديد، وتطبيق “خطة الجنرالات” كخيار لدى نتنياهو الحريص على تماسك ائتلافه الحكومي المؤلف من قوى يمينية أكثر تطرفًا ترفض وقف الحرب.

وذكرت قناة “آي يوز” الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي كبير في تل أبيب “أن العودة إلى الحرب ليست مسألة إذا، بل مسألة متى”.

وحسب الإعلام العبري يسعى نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى والإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين دون التزام.

أما في الضفة الغربية المحتلة، فيثير التصعيد الإسرائيلي مزيدًا من ردود فعل دولية، وقلقًا من تصاعد التوتر والعنف الذي يثيره الاحتلال الإسرائيلي الماضي في عمليات عسكرية يهجّر فيها سكان مخيمات شمال الضفة.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّه “قلق للغاية” إزاء “تصاعد العنف” في الضفة، و”الدعوات لضم” أجزاء منها.

كذلك أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن “قلقها البالغ” إزاء تأثير العمليات الأمنية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر، على المدنيين في شمال الضفة.

وفي العاصمة التركية أنقرة، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على وجوب إنهاء إسرائيل ممارساتها وأعمالها التي تستهدف الضفة الغربية فورا.

وفي سياق متصل، جددت قطر رفضها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأكدت أن “حلّ الدولتين” هو “الحلّ الوحيد” لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير قطر لدى مصر، المندوب الدائم للدوحة لدى جامعة الدول العربية، طارق الأنصاري، خلال مؤتمر “فلسطين ودور المجتمع المدني”، الذي عقد الأحد في العاصمة القاهرة تحت شعار: “إعادة إعمار النسيج المجتمعي لغزة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الإثنين.