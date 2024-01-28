غموض حول تعرض طبيبة تونسية للطعن في ألمانيا

تونس – “القدس العربي”:

تعرضت طبيبة تونسية للطعن على يد شاب في ألمانيا، في حادثة لم يتم الكشف عن أسبابها.

وقالت السفارة التونسية في برلين، في بيان السبت، إنها تلقت “نبأ صادما” يتمثل في تعرض طبيبة أسنان تونسية (28 عاما) في مدينة مانهايم إلى “حادث طعن همجي وغير مبرر من قبل شاب ألماني”.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية نبيل عمار “بادر بالاتصال بالمواطنة التونسية المقيمة حاليا في المستشفى للاطمئنان على صحتها ومحاولة الرفع من معنوياتها”.

وأكدت أنه “سيتم إبلاغ الجهات الألمانية بشجب بلادنا لمثل هذه التصرفات الشنيعة، ودعوتها للتحقيق في هذه الحادثة، وتحميل كامل المسؤولية للجاني حماية لحقوق الضحية”.

وأشارت القنصلية التونسية في ميونخ إلى أن الضحية “في حالة صحية مستقرة وبعيدة عن الخطر، بالرغم من فظاعة الاعتداء الهمجي الذي تعرضت إليه، وهي تخضع للفحوصات والمتابعة اللازمة من قبل الطاقم الطبي للمستشفى”.

وقالت صديقة الطبيبة التي تعرضت للحادث لإذاعة موزاييك المحلية إن الضحية مقيمة في ألمانيا منذ سنتين، وقد تعرّضت لمحاولة قتل أثناء عودتها إلى المنزل، من قبل شاب تجهل هويته.

وقالت إنّ الضحية “استبسلت في الدفاع عن نفسها ومنع الجاني من تسديد طعنات لرقبتها بوضع كلتا يديْها فتلقّت طعنات غائرة فيهما وفي أماكن مختلفة من الوجه والرأس”.