غناء أحلام «يشعل» دار الأوبرا في سلطنة عُمان

بيروت – «القدس العربي»: أحيت النجمة الإماراتية أحلام حفلًا فنياً مبهراً في سلطنة عُمان على مسرح دار الأوبرا السلطانية، الذي زيّن باللون الأحمر قدمت خلاله مجموعة من الاغنيات التي استمتع بها الحضور الذي توافد إلى الحفل الذي أقيم بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني في سلطنة عُمان.

وتفاعل الحضور الجماهيري للغاية مع أحلام التي حرصت على التواصل معه طوال الوقت وعلى ترداد كلمة «أحبكم» أكثر من مرة أثناء تأديتها مجموعة من الاغنيات ومن بينها أغنية» والله احتاجك» التي أدّتها بإحساس مرهف، فقابلها الحضور بترداد الاغنية معها كجوقة فنية على وقع إضاءة فلاشات الهواتف الخلوية، كما لبّت طلبات الجمهور بتقديم الاغنيات التي يودون الاستماع إليها.

وكان لافتاً للغاية موقف أحلام التي بادرت لتشجيع ودعم إحدى العازفات التي كانت ترافقها في الفرقة الموسيقية متوجهة إليها بالقول: «فخورة بكِ يا ابنة عُمان».

وانسحبت أجواء الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاغ «أحلام في دار الأوبرا» الترند في عمان وفي عدد من الدول الخليجية. وأثنى المتابعون على هذا الحفل المميز، واصفين إياه بأنه ليلة من ليالي «ألف ليلة وليلة»، ومعربين عن سعادتهم بأداء أحلام وبإطلالتها المميزة، معتبرين أنها اشبه «بأميرة ديزني» على حد تعبيرهم.

ونقلت أحلام بكثير من الفرح والحب صورة لها ومقطعاً من الفيديو من أجواء الحفل الذي تألقت فيه بالزي العُماني التقليدي باللونَين الأحمر والذهبي، ووصفت السهرة بأنها كالحلم كاتبة «كانت ليلة كالحلم كانت عُمان».