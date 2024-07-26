 غنابري: أنباء رحيلي عن بايرن ميونخ “تكهنات مجنونة”

ميونخ: قال سيرغي غنابري جناح فريق بايرن ميونخ إنه يعتبر ما تواتر بشأن رحيله عن النادي بمثابة “تكهنات مجنونة بعض الشيء”.

وقال جنابري في مقابلة مع صحيفة “سود دويتشه تسايتونغ” إنه “بصراحة، أرى التكهنات المستمرة في كل الاتجاهات أمرا مجنونا، لا أقصد نفسي فقط بل أيضا زملائي في الفريق”.

وأضاف “نرتبط جميعنا بعقود سارية، ولا نزال نلعب كرة القدم في مستويات عالية”.

وذكرت العديد من التقارير الصحافية أن غنابري ضمن اللاعبين الذين يستعد بايرن ميونخ لبيعهم هذا الصيف.

وتأثر غنابري بكثرة الإصابات في الموسم الماضي حيث لعب 10 مباريات فقط في الدوري الألماني، وغاب عن قائمة منتخب ألمانيا في يورو 2024 بسبب إصابة عضلية.

ويرتبط غنابري بتعاقد مع بايرن ميونخ حتى 2026، لكنه تجنب التأكيد على استمراره حتى هذا الموعد.

وأكد اللاعب الألماني “لم أقل أنني أريد الرحيل”.

واختتم تصريحاته قائلا: “لا يمكنني الحديث إلا عن نفسي، أتطلع لاستعادة لياقتي البدنية وأدائي الفني، ويتبقى عامان في عقدي، ولا أعاني من أي ضغوط”.

(د ب أ)