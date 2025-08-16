غوارديولا: إيدرسون سيظل الخيار الأول لحراسة مرمى مانشستر سيتي

لندن: أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، أن إيدرسون سيظل الخيار الأول في حراسة مرمى الفريق، وسط التكهنات التي تربط الحارس الدولي البرازيلي بالانتقال إلى تركيا.

وذكرت تقارير أن إيدرسون مهتم بالانتقال للانضمام إلى جالطة سراي، لكن مانشستر سيتي أوضح أنه لا يرغب في بيع الحارس البالغ من العمر 31 عاما، والذي تبقى له سنة واحدة في عقده.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي ارتبط اسمه بقوة بضم جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أنفق بالفعل 27 مليون جنيه إسترليني (6ر36 مليون دولار) لاستعادة جيمس ترافورد من بيرنلي.

ولكن، عند السؤال عمن سيحرس عرين الفريق في مباراته أمام وولفرهامبتون، اليوم السبت، قال جوارديولا إن إيدرسون سيكون الحارس الأساسي.

وقال: “حاليا إيدرسون (هو الحارس الأساسي). هو جاهز، نعم”.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد مانشستر سيتي مع تيجاني رييندرز وريان آيت نوري، وريان شرقي، بالإضافة للحارس ماركوس بيتينيلي والشاب سفيري نيبان.

