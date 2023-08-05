غوارديولا: تعاقدات أرسنال الجديدة ستجعله يرتقي للمستوى التالي

لندن: أعرب جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن ثقته في أن أرسنال سيكون قوة أكبر هذا الموسم بسبب اللاعبين الذين تعاقد معهم.

ويقود أرسنال، ميكيل أرتيتا مساعد جوارديولا السابق في مانشستر سيتي، واستطاع أن يقود الفريق لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في أغلب فترات الموسم الماضي، قبل أن ينهيه في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، الذي توج بالثلاثية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أنه منذ ذلك الوقت تعاقد أرسنال مع كاي هافيرتز من تشيلسي، وديكلان رايس من ويستهام، الذي كان يسعى مانشستر سيتي للتعاقد معه، ويوريان تيمبر من أياكس الهولندي.

وعند سؤال جوارديولا قبل مواجهة أرسنال في مباراة الدرع الخيرية عما إذا كان يعتقد أن اللاعبين الثلاثة بإمكانهم نقل الفريق للمستوى التالي، أجاب: “بالتأكيد”.

(د ب أ)