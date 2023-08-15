رياضة | تقارير رياضية

غوارديولا: دي بروين قد يغيب أربعة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

لندن: قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عشية مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام إشبيلية إن كيفن دي بروين قد يغيب أربعة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في المباراة الافتتاحية للموسم بالدوري الإنكليزي الممتاز.
واضطر الدولي البلجيكي لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 36 من فوز سيتي 3-صفر على بيرنلي يوم الجمعة الماضي.
وكان دي بروين قد خرج مصابا من نهائي دوري الأبطال في يونيو حزيران الماضي، وقال غوارديولا إن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية تجددت.
وأبلغ غوارديولا الصحافيين اليوم الثلاثاء “إنها إصابة خطيرة.. قد نضطر لقرار الجراحة لكنه سيغيب على كل حال لعدة أشهر.
“سيتم اتخاذ قرار الجراحة في الأيام القليلة المقبلة. سيغيب لفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر”.
وأعلن غوارديولا تشكيلة من 22 لاعبا لكأس السوبر الأوروبية التي تقام في أثينا غدا الأربعاء بين سيتي بطل دوري الأبطال وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البرازيلي ميليتاو يواجه خطر الغياب عن ريال مدريد لنهاية الموسم للإصابة
13 - أغسطس - 2023
انتكاسة لريال مدريد بإصابة حارسه كورتوا
10 - أغسطس - 2023
مولر قد يغيب عن جولة بايرن ميونخ في آسيا
20 - يوليو - 2023
نوير يعود لتدريبات بايرن ميونخ… ونوبل في طريقه للرحيل
11 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية