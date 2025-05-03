غوارديولا: دي بروين ليس بحاجة لإثبات أي شيء لأي شخص

لندن: أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن كيفن دي بروين ليس بحاجة لإثبات أي شيء لأي شخص، حيث واصل اللاعب الذي سيرحل عن الفريق تقديم عروضه الجيدة بعدما سجل الهدف الوحيد في الفوز /1 صفر على وولفرهامبتون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن دي بروين /33 عاما/ بصدد الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف بعد عقد من الزمن قضاه مع مانشستر سيتي، بعدما قرر مسؤولو النادي عدم تقديم عقد جديد له.

ومنذ إعلان هذه الأنباء قدم دي بروين بعض العروض الجذابة، وكرر نفس الأمر ليحسم مواجهة صعبة أمام وولفرهامبتون، الذي حرمه القائم من تسجيل هدفين من فرصتي ماتيوس كونيا وريان آيت نوري.

وقال دي بروين لشبكة “سكاي سبورتس”، بعد المباراة، إن أدائه خلال الشهر الماضي أظهر أن بإمكانه اللعب ولكن لفريق آخر في الموسم المقبل.

وكانت هذه هي المباراة قبل الأخيرة لدي بروين على ملعب مانشستر سيتي، وتتبقى فقط المباراة أمام بورنموث يوم 20 مايو/أيار الجاري، ولكنه كان قادرا على الاحتفال مع الجماهير في النهاية.

(د ب أ)