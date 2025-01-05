غوارديولا: سأنام بشكل أفضل حتى مباراة مانشستر سيتي القادمة

لندن: أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي إنه سعيد للغاية بفوز فريقه على ويستهام 4 / 1 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة العشرين من الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه سينام بشكل أفضل حتى المباراة القادمة.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنكليزي بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الخمس السابقة بكافة البطولات.

وقال غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد جدا، وسأنام بشكل أفضل حتى المباراة القادمة، لكن الصحافي الذي سألني عما إذا كان الفريق القديم قد عاد؟ فإجابتي هي لا”.

وأردف: “لعبنا أمام إيفرتون بشكل أفضل بكثير من اليوم وخسرنا نقاطا”.

وأكد: “سجل إيرلينغ هالاند هدفين، إذا سألتني عما إذا كان الفريق يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها في السنوات الأخيرة؟ بالتأكيد لا”.

وأوضح: “سعيد للغاية بالنتيجة، ولكن أفضل طريقة للتحسن هو مواجهة الواقع. في بعض اللحظات لعبنا بشكل جيد، ولكننا لا نملك الإيقاع المناسب للسيطرة على لحظات معينة في المباراة”.

وأردف: “علينا ألا نخسر أساسنا. حققنا الإنجازات التي حققناها على مدار العقد الماضي بسبب الطريقة التي نمرر بها الكرة”.

وأكد: “يجب أن تحافظ على هدوئك. إذا كنت قلقا، فلن تتخذ قرارات جيدة. المدافعون الجيدون هم الذين لا يشعرون بالقلق. المهاجمون الجيدون هم الذين لا يشعرون بالقلق”.

وأكمل: “النتيجة ستساعدنا، لسنا في أفضل حالاتنا، ولكننا سنتحسن بالتأكيد”.

وقدم سافينيو عرضا قويا للمباراة الثانية على التوالي، فبعد أن سجل هدفا وصنع مثله في مباراة ليستر سيتي، تألق اللاعب البرازيلي مجددا أمام ويستهام وتسبب في الهدف الأول وصنع الثاني والثالث.

وأشاد جوارديولا بسافينيو وقال: “سعيد لأن سافينيو قام بأشياء لا تصدق”.

وأضاف: “إنه لا يفكر كثيرا، عندما تكون هنا لسنوات عديدة، يعتقد اللاعبون أنهم يستحقون شيئا مميزا لما فعلوه. هذا خطأ كبير، عليك أن تثبت ذلك مرارا وتكرارا، سافينيو لديه كل شيء للفوز وإثبات ذلك”.

(د ب أ)