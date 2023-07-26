غوارديولا: سيتي سيقاتل للإبقاء على ووكر “الذي لا يمكن تعويضه”

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه سيقاتل للإبقاء على كايل ووكر وسط إغراءات كبيرة من بايرن ميونيخ للحصول على خدماته.

كان الدولي الإنجليزي ووكر، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع سيتي، أحد لاعبي جوارديولا الأساسيين حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي ضمن خط ظهر من أربعة أو ثلاثة لاعبين.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي انضم إلى سيتي في 2017 في صفقة مبدئية قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار)، 12 لقبا كبيرا مع بطل إنجلترا بما في ذلك ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مباراة ودية بين الفريقين اليوم الأربعاء “إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا … قدراته لا يمكن تعويضها”.

(رويترز)