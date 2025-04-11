غوارديولا: غريليش وفودين يحاولان تجاوز ما حدث في ديربي مانشستر

لندن: قال الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن لاعبا الفريق جاك غريليش وفيل فودين لا يشعران بأنهما في حالة جيدة، وذلك بعد واقعتين مع الجماهير في ديربي مانشستر الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن غريليش تعرض للصفع من أحد المشجعين حينما كان يغادر الملعب بعد التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي، وتم توجيه تهمة الاعتداء للمشجع من جانب الشرطة.

وجاء ذلك بعدما تعرض زميله غريليش، فيل فودين، لهتافات عدائية من الجماهير تجاه والدته خلال المباراة، كما تعرض لهتافات مماثلة لدى خروجه من أرض الملعب كبديل في الشوط الثاني.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: “لا يشعران بأنهما في حالة جيدة لكنهما يتجاوزان الموقف”.

وأضاف: “هذا يحدث في كل مكان، إنه عالم مجنون، يحدث كل شيء في العالم كله ليس فقط في الرياضة، لا يوجد أحد بعيد عن ذلك”.

وتابع غوارديولا: “الأمر لا يتعلق بمانشستر يونايتد، لأن يونايتد يتجاوز تماما ذلك الشخص، أنهم لا يدافعون عن هوية الفريق”.

وأوضح: “أعلم أن ذلك يحدث أحيانا في نادينا أيضا، لكن تلك ليست مشكلة مختصة بناد محدد أو مكان ما في عالم كرة القدم، أنه يحدث في كل مكان”.

(د ب أ)