غوارديولا: فوز مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية ليس مضمونا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الاثنين إن بطل دوري أبطال أوروبا لا يرى أن الفوز بلقب كأس العالم للأندية مسلم به في سعيه نحو إكمال خزانة ألقابه قبل مواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني في الدور قبل النهائي.

وفاز مانشستر سيتي هذا العام بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكنه لم يفز بكأس العالم للأندية من قبل وهو اللقب الذي حققه جوارديولا مرتين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونيخ.

وقال غوارديولا للصحافيين “من دواعي سروري أن أكون هنا. إنها المرة الأولى لمانشستر سيتي هنا. نحن لا نعتبر الفوز أمرا مسلما به. إنه امتياز وفخر أن نكون هنا.

“نعلم مدى صعوبة الفوز بهذه البطولة وأنه يجب أن تكون قد قمت بشيء خاص في الماضي.. إنها المرة الرابعة لي التي أخوض فيها هذه البطولة وفي المرات السابقة كان الدور قبل النهائي صعبا جدا، وكان خادعا بحق في كل مرة.

“نريد الفوز باللقب. بمجرد وصولنا إلى هنا، فهي بطولة لم نكن نملكها. نريد إغلاق الدائرة الصغيرة والفوز بكل البطولات التي يمكننا الفوز بها. هذه هي الجائزة الأخيرة”.

وحقق فريق أوروبي لقب كأس العالم للأندية في آخر عشر نسخ، وسيكون مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظا عندما يواجه أوراوا بطل دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة غدا الثلاثاء.

لكن غوارديولا طالب فريقه بالحذر مشيرا إلى قوة كرة القدم اليابانية خاصة مع فوز المنتخب الياباني على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم العام الماضي.

وقال غوارديولا “الوصول إلى النهائي خادع. نحن لا نعرفهم جيدا، لقد حصلنا على أكبر قدر من المعلومات عنهم.

“منتخب اليابان فاز على ألمانيا ويفوز بالمباريات ضد الأفضل في العالم. الكرة في اليابان قوية”.

ويمر مانشستر سيتي بسلسلة من النتائج السيئة قبل وصوله إلى البطولة، حيث حقق ثلاثة انتصارات في آخر ثماني مباريات في كل البطولات، لكن لاعب الوسط برناردو سيلفا قال إن الفريق لا يفتقر للرغبة.

وأضاف “عندما تلعب في كأس العالم للأندية لا يكون هناك أي تعب. نحن متحمسون لخوض البطولة.

“كلنا تقريبا لم نفز بها من قبل والنادي لم يفز بها أبدا ونريد الفوز بالبطولة. علينا أولا أن نواجه أوراوا رد دياموندز ونستعد بشكل جيد لذلك”.

(رويترز)