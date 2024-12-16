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غوارديولا: لست جيدا بما يكفي لأحل مشاكل مانشستر سيتي

16 - ديسمبر - 2024

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لندن: قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه ليس بحالة جيدة كافية تساعده على إيجاد حل لمشاكل الفريق بعد الخسارة في الديربي بنتيجة 1 / 2 أمام مانشستر يونايتد بعد استقبال هدفين في وقت متأخر من مباراة الفريقين في الدوري الإنكليزي.

وأقر غوارديولا بأنه لا يستطيع إيجاد حل للأزمات، وذلك بعدما تلقى فريقه الخسارة الثامنة في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

وقال المدير الفني لمانشستر سيتي في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): “يجب علي إيجاد الحلول، لأنني المدرب”.

وأضاف: “إننا ناد كبير، والخسارة 8 مرات في آخر 11 مباراة تؤكد أن هناك خطأ ما، ولن أتحدث عن أسباب أخرى مثل صعوبة المباريات أو الإصابات”.

وتابع: “لست جيدا بما يكفي، يجب أن أبحث عن طريقة للحديث مع اللاعبين بشأن الطريقة التي نحتاجها في التدريبات.. وأؤكد أنني لست جيدا لأؤدي عمل بشكل جيد”.

وأتم تصريحاته: “أنا مقتنع بما أقوله، هذا الواقع، ولكنني سأحاول مجددا”.

في المقابل، احتفل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بفوزه الثاني على غوارديولا في غضون 6 أسابيع.

وقال مدرب سبورتنغ لشبونة السابق: “قمنا بعمل رائع، لقد سيطرنا على المباراة بشكل جيد للغاية، ولم نسمح لهم بخلق الكثير من الفرص، ولم نخلق أيضا المزيد، لقد كانت المباراة متكافئة”.

وختم أموريم: “نحن سعداء للغاية بهذا الفوز، ويجب مواصلة النتائج الإيجابية، ولا نتوقف، لأنه تنتظرنا مباراة جديدة في الأسبوع المقبل، ودعونا نستمتع بهذا الفوز لفترة قصيرة ثم نفكر في المباراة التالية”.

(د ب أ)

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