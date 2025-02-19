غوارديولا: مانشستر سيتي عليه أن يتحلى بالشجاعة لتجاوز عقبة النادي الملكي

لندن: أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه عليه اللعب بشجاعة وتقديم مباراة مثالية إذا كان يريد الفوز على ريال مدريد الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي في مباراة الذهاب أمام النادي الملكي 2 /3 الأسبوع الماضي في ملعب الاتحاد، وتتجدد المواجهة بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: “يتعين علينا تقديم مباراة مثالية، النتيجة ليست مثالية من حيث الهجوم وتسجيل الأهداف، هذه هي الفكرة”.

وأضاف: “إنه نفس الشيء عند مواجهة أرسنال أو ليفربول أو برشلونة، الفرق الكبيرة التي تأهلت إلى المراكز الثمانية الأولى، إنه أمر مشابه تماما”.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن المدرب الكتالوني قوله: “سيكون من الصعب اللعب خارج أرضنا خاصة بعد النتيجة التي حصلنا عليها في المباراة الأولى”.

وأوضح: “يجب أن نلعب بشجاعة، كن نفسك والعب للفوز بالمباراة وإلا يمكنك دائما الخسارة، لقد تعلمت ذلك كلاعب شاب عندما لم نحصل على نتائج”.

وأكد غوارديولا: “عندما قدمنا أداء جيدا هنا، كان ذلك لأننا لعبنا للفوز بالمباراة، ليس لدينا بديل بسبب النتيجة في مباراة الذهاب”.

كما كشف مدرب السيتي عن آخر مستجدات إصابات جاك غريليش وناثان آكي وإيرلينغ هالاند.

وشارك آكي وروبن دياز في التدريبات وعلق غوارديولا بالقول: “نعم، لقد سافرا وسنرى غدا ولكن من الجيد أنهما هنا بالطبع”.

وأوضح: “تمكن جاك من لعب مباراة جيدة حقا في كأس الاتحاد الإنكليزي أمام ليتون أورينت، ولكنه لم يكن قادرا على لعب ثلاث مباريات في الأسبوع”.

وختم غوارديولا تصريحاته بالقول: “آمل أن يكون قادرا الآن على القيام بذلك خلال الأشهر القليلة الأخيرة من الموسم”.

(د ب أ)