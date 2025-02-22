غوارديولا: مانشستر سيتي قادر على مجاراة ليفربول

لندن: قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه لا ينافس ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم، ولكنه أعرب عن قناعته بان فريقه مازال بإمكانه أن يكون ندا لفريق ليفربول في مباراتهما غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر أربع مواسم، يجد مانشستر سيتي نفسه في مركز غير مألوف خارج سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان مانشستر سيتي أن يكون له تأثير كبير في الأمور، حيث يستضيف ليفربول، المتصدر، غدا الأحد، في لقاء بارز له تداعيات على سباق اللقب وأهداف مانشستر سيتي المتواضعة نسبيا في الوصول إلى المربع الذهبي.

ويأمل غوارديولا أن يرى رد فعل للفريق بعد انتهاء مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي.

وقال غوارديولا: “لا أعتقد أننا في لحظة سيئة- بعيدا عن مدريد، حيث أنه الفريق الأفضل حاليا”.

وأضاف: “الأولوية للدوري الممتاز، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا وقدمنا مباريات جيدة”.

وأردف :”حتى عندما خسرنا 1 / 5 أمام أرسنال، أود القول أننا لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة. باستثناء الخمس دقائق الأولى، عندما تلقينا الهدف ومنحنا المنافس فرصة أخرى، بقية المباراة قدمنا عرضا رائعا”.

وأكد :”في مباريات أخرى، على سبيل المثال ضد نيوكاسل، كنا في مستوى عال”.

وأوضح: “سنحاول لعب مباراة جيدة وحصد النقاط التي نحتاجها للبقاء في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل”.

وأضاف: “ولكن ليفربول فريق قوي في العديد من الجوانب. خسروا مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولهذا السبب، فإنها اختبار جيد لنا”.

(د ب أ)