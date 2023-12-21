غوارديولا: مانشستر سيتي مستعد لمواجهة فلومينينسي بنهائي كأس العالم للأندية

جدة: أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، أن لاعبيه مستعدون لنهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي مانشستر سيتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، غدا الجمعة، مع فلومينينسي البرازيلي، المتوج بكأس أمريكا الجنوبية للأندية (ليبرتادوريس)، في المباراة النهائية لمونديال الأندية، على ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية.

ويسعى مانشستر سيتي لأن يكون أول فريق إنكليزي يفوز بالألقاب الخمسة الرئيسية، (الدوري الإنكليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنكليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية” في سنة واحدة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس للحديث عن المباراة “اللاعبون جاهزون ويعلمون مدى أهمية هذا اللقاء”.

وأضاف: “المتعة هي في أننا قد فعلنا ذلك، فزنا في نصف النهائي، حاولنا منذ نصف النهائي ضد أوراوا تقييم جودة فلومينينسي”.

وواصل: “أدرك بالضبط موهبة وجودة فلومينينسي وما يمكنهم فعله، لقد تغلبوا على فرق من الأرجنتين وكولومبيا وأوروغواي”.

وتابع: “أنا أعرف اللاعبين وأحترمهم على ما يقومون به، من الجيد حقًا الطريقة التي يلعبون بها”.

وأكمل: “الخبرة التي يمتلكونها مع مارسيلو، وحارس مرماهم، لديهم خمسة أو ستة لاعبين فوق سن الـ37، وهذا يعني أنهم قادرون على التحكم في المشاعر، كانو مهاجم لديه هدف في رأسه”.

وواصل غوارديولا حديثه عن فلومينينسي قائلا “إنهم يقدمون اللعب بالطريقة البرازيلية النموذجية للفترة من السبعينات وحتى أوائل التسعينات، مثلما حدث عندما فازت البرازيل بكأس العالم في 1994” .

واعترف غوارديولا: “يقومون بلعب الكرة كثيرًا، تمريرات قصيرة، مواجهات فردية، قوة بدنية، علينا أن نكون على علم بكم ،وسيحاولون الركض في الخلف”.

وتابع الإسباني: “علينا أن نكون دقيقين مع الكرة ونقبل أنهم يلعبون بطريقة لم نواجهها من قبل، إنها ليست وضعية، فهم يتحركون كثيرًا، وتتحرك الكرة من جانب إلى جانب”.

وأكد: “ينبغي علينا أيضا أن نفرض إيقاعنا ونقدم أداء جيدًا، ونكون أقوياء في اللحظات الصعبة.”

وسئل غوارديولا عما إذا كان يتعين على اللاعبين محاولة قمع عواطفهم، رد قائلا “هذا جزء طبيعي من لعب مباراة مهمة جدا – ولكن المهم هو كيف يتحكمون فيها”.

يذكر أن مانشستر سيتي، الذي يشارك لأول مرة بمونديال الأندية، حجز مقعده في النهائي بعد الفوز 3 / صفر في قبل النهائي أول أمس الثلاثاء على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، بعد 24 ساعة من فوز فلومينينسي 2 / صفر على الأهلي المصري.

(د ب أ)