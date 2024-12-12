غوارديولا: مانشستر سيتي يمر فترة صعبة

لندن: اعترف جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بأن فريقه يمر بفترة “صعبة” بعد الخسارة صفر / 2 أمام يوفنتوس الإيطالي أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، لكنه كرر ثقته الكاملة في قدرة فريقه على العودة سريعا إلى مستواه.

وامتدت سلسلة النتائج المحبطة لمانشستر سيتي إلى فوز واحد من آخر 10 مباريات.

وأصر غوارديولا على أنه أكثر من راض عن الكثير مما رآه من لاعبيه، وقال: “بالطبع إنها صعبة، باستثناء مباراة أو مباراتين في هذه الفترة لم تكن جيدة، لعبنا بشكل مشابه تماما، وأنا أعطي الفضل ليوفنتوس”.

وقال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: “الليلة، لا أعتقد أن الأخطاء الدفاعية كانت كثيرة، لم يكن هذا هو سبب خسارتنا، نعم كانت الأخطاء الدفاعية هي السبب في الخسارة خلال مباريات أخرى ولكن ليس اليوم”.

وأكد: “أخطأنا التمريرة الأخيرة عندما وصلنا إلى منطقة الست ياردات… كان هذا هو الفارق اليوم، لكنني أحب فريقي بالطريقة التي نلعب بها والنتيجة لن تقنعني بالعكس”.

وأضاف: “تهانينا على الطريقة التي دافعوا بها… التنقلات التي فعلوها، لكننا اتسنما بالقوة على نحو لا يصدق في الضغط العالي، لقد فزنا بالكرات الطويلة وكان الرباعي الخلفي جيدا حقا”.

وأشار غوارديولا إلى أنه كان دائما يقوم بتحليل الأداء ويسعى للعثور على أفضل طريقة لتحفيز لاعبيه.

وأكد أنه هو ولاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم في محاولة لإلهام العودة السريعة إلى طرق الانتصار المعتادة.

وأردف: “أقول إنني أحلل كل مباراة لعبناها بشكل جيد، بعد ما حدث في النتائج أسأل هنا: ماذا أفعل اليوم لألعب بشكل جيد حقا، أتساءل عن اللحظات الجيدة واللحظات السيئة وكنت مستقرا في الحالتين”.

وأوضح المدير الفني: “استقبلنا اليوم القليل جدا من الفرص، عندما تقارنها على سبيل المثال أمام نوتنغهام فورست أو بعض مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز الأخرى التي فزنا بها لأننا نلعب بالإيقاع الصحيح”.

واختتم غوارديولا تصريحاته قائلا: “علينا أن نتقبل ما جرى كأمر طبيعي، في بعض الأحيان نمر بفترات سيئة مع النتائج ولكننا سنقاتل حتى النهاية”.

(د ب أ)