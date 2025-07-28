غوارديولا: ما لم نشاهده في الحربين العالميتين يحدث الآن في فلسطين

لندن: جدّد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي انتقاده للصمت العالمي تجاه المأساة الإنسانية في فلسطين، مؤكدا أن ما يحدث اليوم يُشبه أهوال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وقال غوارديولا في حوار مع مجلة “جي كيو” الإسبانية إن غياب الإنسانية واضح مما يجري في فلسطين وأوكرانيا، متسائلا عن سبب صمت العالم تجاه مآسي تقع على بُعد ساعات قليلة منا بينما يواصل الجميع حياتهم وكأن شيئا لم يكن.

وأضاف أن العالم يشاهد مآسي غزة وفلسطين في بث حي عبر الشاشات لكنه عاجز عن اتخاذ أي خطوة لحلها، لافتا إلى أن ما يحدث اليوم لم يكن ليظهر بهذه الطريقة إبّان الحربين العالميتين.

وكان غوارديولا قد أدان في يونيو/حزيران الماضي استمرار العنف وسقوط مئات الضحايا في فلسطين وأوكرانيا والسودان، قائلا إن ما يحدث في غزة مؤلم للغاية.

(وكالات)