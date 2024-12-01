غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ينتقد هتاف جماهير ليفربول بأنه سيتم إقالته صباح غد

ليفربول: تحفظ جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على هتاف جماهير ليفربول بأنه سوف يتم إقالته بعد خسارة فريقه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الناديين على ملعب أنفيلد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وصرح جوارديولا عبر إذاعة (بي بي سي) عقب اللقاء “إنهم يريدون إقالتي، كنت أتمنى معاملة أكثر لطفا”، وذلك ردا على هتاف جماهير ليفربول ضد المدرب الإسباني قائلة ” سوف يتم إقالتك في الصباح (صباح غد الاثنين) “.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي “لماذا لم يفعلوا ذلك عندما كانت النتيجة في صالحنا؟ ولماذا لم يفعلوا ذلك عندما فزنا بلقب الدوري في الموسم الماضي؟ لماذا يريدون إقالتي الآن؟”.

وتابع “لم أتوقع ذلك في ملعب أنفيلد، كنت سأتفهم الأمر إذا كان في ملعب فريق مثل برايتون، ولكن لم أتوقع هذا في ملعب ليفربول ربما يكون ذلك بسبب أننا فزنا بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات”.

وأكد غوارديولا أن ليفربول يستحق الفوز، قائلا “فاز الفريق الأفضل، لم يكن من الممكن إيقافهم في أول 15 دقيقة، وواجهنا صعوبة كبيرة”.

وانتقل “بيب” للإشادة بلاعبي مانشستر سيتي مشددا “لقد ساعدني لاعبي فريقي قبل أربعة أشهر على الفوز بلقب الدوري الإنكليزي وتأهلنا سويا لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، ولم يحدث ذلك منذ قرن بل من فترة زمنية قريبة”.

وأختتم غوارديولا تصريحاته “واجهنا صعوبات عديدة في بداية الموسم لأسباب عديدة، وأعلم أن اللاعبين يريدون تحسين النتائج من أجل النادي ومن أجلي، لا أشك في ذلك، علينا أن نقلب الموقف لصالحنا ونفوز بالمباريات، وتركيزنا حاليا على الفوز بالمباراة التالية والتقدم خطوة بخطوة”.

(د ب أ)