غوارديولا: من المستحيل أن يكرر مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية

لندن: أعترف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بأنه من المستحيل تكرار إنجاز الموسم الماضي، حينما أصبح سيتي ثاني فريق إنكليزي يتوج بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

وخفف غوارديولا من توقعات نجاح فريقه في تحقيق الثلاثية مرة أخرى.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله اليوم الخميس “من المستحيل أن نفعل ما فعلناه الموسم الماضي، إنه أمر يحدث مرة واحدة، قلت للاعبين بأن ينسوا ذلك، لقد تسلقنا أكبر جبل، ولكن الآن نحن في أسفله وعلينا أن نبدأ من جديد بنفس الانتباه”.

وأضاف “سيكون من الصعب الصعود إلى أعلى مستوى ممكن، وسنرى كرة القدم لدينا وسلوكياتنا وعقليتنا، ستحدد كيف سيكون الموسم”.

وأوضح غوارديولا “ما فعلناه في كرة القدم سيبقى في قلوبنا وعقولنا لكن الأمر انتهى”.

وأكد “كل موسم نبدأ من الصفر مرة أخرى، لكن تاريخنا يتحدث عن نفسه، يكاد يكون من المستحيل التكرار نحن ندرك ذلك ولكننا نعرف مدى صعوبة الأمر، وسنحاول تقديم أداء جيد ضد بيرنلي ثم نيوكاسل ثم شيفيلد يونايتد والتركيز على مباراة تلو الأخرى”.

ويبدأ السيتي الدفاع عن لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة بيرنلي مساء غدا الجمعة.

ويعتقد غوارديولا أن بيرنلي تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني سيكون من الصعب للغاية التغلب عليه، بعد موسم رائع شهد تحطيم العديد من الأرقام القياسية وحذر من أن اللعب ضد الفرق الصاعدة حديثا، يكون خطيرا.

وأشار المدرب الإسباني “عادة، المباريات الأولى صعبة خاصة ضد الفرق الصاعدة حديثا لأنه ليس لديهم ما يخسرونه، لديهم الطاقة والحلم لموسم جيد”.

وختم غوارديولا حديثه بالقول “تحتاج أحيانا إلى وقت لإعادة الضبط، لكن علينا أن نعود كما كنا إنها مسألة وقت”.

(د ب أ)