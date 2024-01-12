غوارديولا: هالاند سيواصل الغياب ودي بروين جاهز لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنكليزي

لندن: قال الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم الفريق سيواصل الغياب فيما أكد جاهزية البلجيكي كيفن دي بروين لمواجهة نيوكاسل غدا السبت بالدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هالاند لازال يعاني من إصابة في القدم والتي أبعدته عن الفريق منذ أوائل كانون الأول / ديسمبر الماضي.

ورغم ذلك فإن صفوف مانشستر سيتي ستكون معززة بنجمه البلجيكي دي بورين والذي عاد من إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب، ليشارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها فريقه على هدرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنكليزي الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يعود جاك غريليش للمشاركة مع الفريق بعد الغياب بسبب المرض، فيما لا يبدو أن جون ستونز سيكون جاهزا حيث يواصل الغياب بسبب إصابة في الكاحل.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: “كان جاك مريضا، ونأمل في عودته اليوم، هالاند سيغيب وجون سيغيب”.

وقال دي بروين الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء في مواجهة نيوكاسل، وحينما سئل غوارديولا عن ذلك أجاب : “نعم ما رأيته بالأمس يبدو جيدا”.

وأضاف: “الدقائق التي لعبها كانت جيدة حقا، أفضل من التدريبات التي خاضها قبل مباراة هدرسفيلد التي كان مختلفا بها بعض الشيء”.

وتابع غوارديولا: “لكن هذا طبيعي حينما تعود من إصابة لمدة خمسة أشهر، لقد مر بمراحل مختلفة في الحصص التدريبية، لكن ذلك طبيعي للغاية، الشيء الأهم هو أنه يتحسن”.

(د ب أ)