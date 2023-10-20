غوارديولا: هالاند وميسي يستحقان الحصول على جائزة الكرة الذهبية

لندن: أعرب جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، عن اعتقاده باستحقاق إيرلينغ هالاند والأرجنتيني ليونيل ميسي الحصول على جائزة الكرة الذهبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أنه تم ترشيح هالاند للحصول على الجائزة بعدما سجل 52 هدفا لمانشستر سيتي، الذي توج بالثلاثية في الموسم الماضي.

ومع ذلك، أكد غوارديولا دائما أن لاعب برشلونة السابق، الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج ببطولة كأس العالم 2022، هو أفضل لاعب دربه.

وقال غوارديولا :” قلت دائما أن جائزة الكرة الذهبية يجب أن تكون في قسمين – واحدة لميسي والأخرى للبقية”.

وأضاف :” هالاند ينبغي أن يفوز بها. فزنا بالثلاثية لأنه سجل 52 هدفا ولكن، بالطبع، أسوأ موسم لميسي هو أفضل موسم لأغلب اللاعبين. كلاهما يستحق الجائزة”.

وأضاف :”بكل غرور، يمكنني القول أنني أريد أن يحصل عليها إيرلينغ، لأنه ساعدنا في تحقيق ما حققناه، سأحب هذا، ولكن إذا حصل عليها ميسي لن أقول أن هذا غير عادل”.

وأردف :” من الرائع تواجد العديد من لاعبي مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ عدة سنوات، يتنافسون على هذه الكؤوس. هذا يجعلنا فخورين بمنظمتنا”.

ويأمل مانشستر سيتي أن يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعدما خسر آخر مباراتين قبل فترة التوقف الدولي أمام وولفرهامبتون وأرسنال.

ويواجه مانشستر سيتي تحديا صعبا، حيث يحل برايتون ضيفا على مانشستر سيتي، وأعرب غوارديولا عن إعجابه الشديد بأداء الفريق المنافس تحت قيادة المدير الفني روبرتو دي زيربي.

وقال غوارديولا :”إنه يقوم بتحويل فريق برايتون ليكون أحد الأندية الكبرى. رحل أليكسيس ماك أليستر وليفي كولويل ولكن مازال الفريق يلعب في مستوى جيد”.

وأضاف :”إنه أحد أصعب الاختبارات التي نواجهها هذا الموسم، وسنحاول الفوز بهذه المباراة”.

(د ب أ)