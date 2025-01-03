غوارديولا يؤكد على ضرورة تعاقد مان سيتي مع لاعبين يناسبون طموحاته

لندن: أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، على ضرورة تعاقد النادي مع لاعبين يناسبون طموحاته على المدى الطويل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبدأ سوق الانتقالات الشتوية مطلع الشهر الجاري وسينتهي في 3 فبراير/شباط المقبل.

وذكر الموقع الرسمي الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي أن الفريق عانى من العديد من الإصابات طوال النصف الأول من الموسم، مما أدى إلى اقتراحات بدخول سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ويستهام غدا السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز، وخلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، اليوم الجمعة، كان غوارديولا حريصا على التأكيد على صعوبة إتمام الصفقات في يناير/كانون الثاني.

وعندما سئل عما إذا كان مانشستر سيتي سيبرم تعاقدات هذا الشهر، قال غوارديولا :”لا أعرف الآن، الأمر ليس سهلا. ربما نبرم تعاقدات جديدة، وربما لا نتعاقد مع أي لاعب”.

وأضاف :”يجب على النادي أن يكون حكيما، لا تتعاقد لمجرد جلب لاعبين”.

وشدد مدرب السيتي :” “نريد إضافة لاعبين بسبب الوضع الذي نمر به لأن اللاعبين يعانون من إصابات متكررة في كثير من الأحيان”.

وأردف :”يتعين على النادي القيام بذلك ولكن لست متأكدا مما إذا كان ذلك ممكنا”.

وكشف غوارديولا أن جاهزية لاعبيه لم تتغير إلى حد كبير عن المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي التي فاز بها الفريق بهدفين نظيفين.

وغاب إيدرسون وروبن دياز وماثيوس نونيز وجون ستونز إلى جانب الغائبين لفترة طويلة أوسكار بوب ورودري، عن مباراة ليستر الأخيرة.

وعلى الرغم من عودة نونيز وإيدرسون مؤخرا للتدريبات، يبدو من المرجح أن يختار مدرب السيتي نفس اللاعبين للمباراة أمام ويستهام.

عندما سئل عن آخر أخبار الفريق، أجاب غوارديولا :”إنه مشابه لما كنا عليه في ليستر”.

وأضاف :”يتحسن دياز لكنه غير جاهز للغد وأمس تدرب إيدي بشكل أفضل. كانت أول جلسة تدريبية بدون اضطراب في ساقه”.

وذكرت تقارير أن رودري يستهدف العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي، بعد إصابته في الرباط الصليبي، حيث احتاج اللاعب الإسباني إلى الخضوع لعملية جراحية في الركبة بعد إصابته في مباراة أرسنال وتم استبعاده فعليا لنهاية الموسم.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه العودة في وقت أقرب، أجاب المدرب :”آمل ذلك، من المهم أن يتعافى جيدا. إذا عاد في نهاية الموسم سيكون شيئا رائعا، الهدف هو التعافي بشكل جيد ليكون جاهزا في نهاية الموسم”.

(د ب أ)