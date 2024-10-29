غوارديولا يتجاهل مقاطعة ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية في باريس

مانشستر- إنكلترا: قال بيب غواريولا مدرب مانشستر سيتي إن رودري لاعب وسط الفريق والمنتخب الإسباني فاز بجائزة الكرة الذهبية عن جدارة رافضا توجيه النقد لريال مدريد لما بدا من تجاهله لحفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس الاثنين قائلا إن القرار متروك لهم.

وقال غوارديولا قبل يوم من مواجهة توتنهام هوتسبر في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الأربعاء “الفريق بأكمله والمشجعون فخورون به.

“لم نكن لنتخيل حدوث ذلك في السنوات الماضية، أن يفوز أحد لاعبي (سيتي) بهذه الجائزة المرموقة”.

وفاز رودري (28 عاما)،الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنكليزي للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي إضافة لقيادته للمنتخب الإسباني لتحقيق بطولة أوروبا، بالسباق لنيل الكرة الذهبية متفوقا على ثنائي ريال مدريد المؤلف من فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام.

وعندما سئل غوارديولا عن رأيه في إلغاء ريال مدريد رحلته لحضور الحفل في باريس تحسبا لعدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، هز غوارديولا كتفيه قائلا “الأمر متروك لهم.

“إذا أرادوا تهنئة (رودري) فلا بأس بذلك، وإذا لم يريدوا فعل ذلك، فلا بأس أيضا.

“نحن في مانشستر سيتي لسنا هنا للحكم على تصرفات الأندية الأخرى”.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن مهاجم الفريق النرويجي إرلينغ هالاند حضر الحفل العام الماضي بصفته أحد المرشحين للفوز بها بعد تسجيله “لأكثر من 50 هدفا والفوز بالثلاثية”، ليخسر الكرة الذهبية في النهاية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال غوارديولا “أخبرت هالاند أن مجرد وجوده (ضمن المرشحين) يجب أن يجعله سعيدا، وقد قلت نفس الشيء لرودري.

“في الموسم الماضي، كان هالاند يستحق الفوز، أجل.

“(الجائزة) تُحسم بتصويت الصحافيين. ليس مجموعة من الصفوة الذين يصوتون، بل أشخاص من جميع أنحاء العالم يقومون بذلك، وليست دولة واحدة. يوجد وجهات نظر مختلفة، وهذا ما يجعل كرة القدم رائعة، أليس كذلك؟”

وقال غوارديولا إن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز أيضا وهنأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على حصوله على جائزة أفضل مدرب.

وأضاف “هذا الحدث يجب أن يكون ممتعا، وعلى الناس أن يتقبلوا النتائج”.

وقال المدرب الإسباني إنه ليس لديه مشكلة في تغيب هالاند عن حفل أمس الاثنين للسفر إلى السويد وتشجيع صديقه إريك بوتيم، الذي فاز بلقب الدوري السويدي أمس الاثنين مع مالمو.

وأضاف “(هالاند) وصديقته إيزابيل سيصحبان أبوين قريبا، ولدينا أيام قليلة من الراحة.

“ذهب (إلى حفل الكرة الذهبية) الموسم الماضي. في بعض الأحيان تحضر، وفي بعض الأحيان الأخرى لا تفعل ذلك. هو حر في أن يفعل ما يريد.

“سيكون سعيدا للغاية من أجل رودري، ليس لدي أدنى شك في ذلك”.

ويخوض سيتي، الذي يتقدم بنقطة واحدة على ليفربول على قمة جدول الدوري الإنكليزي الممتاز، واحدة من أصعب المواجهات في مباراة الدور الرابع في كأس الرابطة غدا الأربعاء أمام توتنهام.

وفاز سيتي خارج أرضه على توتنهام 2-صفر وذلك في آخر مرة لعبوا فيها في مباراة بالدوري في مايو أيار الماضي، بفضل ثنائية هالاند، في مباراة حاسمه قادتهم للظفر بلقب الدوري مرة أخرى.

(رويترز)