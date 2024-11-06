غوارديولا يتطلع لإعادة مانشستر سيتي إلى المسار الصحيح

مانشستر: شهدت هزيمة مانشستر سيتي 4-1 أمام سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء خسارته ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ 2018، لكن المدرب بيب غوارديولا قال إنه يتطلع إلى التحدي المتمثل في إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

وجاءت الهزيمة في أرفع بطولة للأندية في أوروبا بعد خروج الفريق من كأس الرابطة أمام توتنهام هوتسبير وتوقف مسيرة من 32 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنكليزي الممتاز بالخسارة أمام بورنموث.

وخاض مانشستر سيتي، الذي عانى من الإصابات، المباراة في غياب لاعبين بارزين مثل رودري وجاك غريليش وروبن دياز وجون ستونز، ومنح الفرصة للمدافع جامي سيمبسون-بوسي (19 عاما) للمشاركة أساسيا لأول مرة في المباراة.

وقال غوارديولا للصحافيين: “إنه تحد صعب لكنني على قدر المسؤولية. سيكون موسما صعبا. كنا نعلم ذلك منذ البداية. لكن هذه هي الحقيقة وأحب مواجهة هذه المواقف وتحفيز اللاعبين. يتعين إيجاد تفسير والوصول لحلول. هكذا تكون كرة القدم في بعض الأحيان وعلينا أن نقبل ذلك. الرياضة مثل الحياة تشهد تقلبات”.

ويحل السيتي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز خلف ليفربول، ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز الثامن يوم السبت.

وقال غوارديولا: “سنعود إلى مانشستر للتحضير للمباراة ضد برايتون. لن أستسلم”.