غوارديولا يتمسك ببقاء ووكر مع مانشستر سيتي وسط اهتمام متزايد من جانب بايرن ميونخ

برلين: تمسك الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا بمدافعه كايل ووكر، وسط أنباء عن سعي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لضمه.

وأكد جوارديولا على هامش المباراة الودية التي تجمع بين سيتي وبايرن أن رحيل ووكر لن يكون سهلا وأنه لن يرحل دون خوض قتال من أجل الإبقاء عليه.

وأوضح غوارديولا “إنه لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لاعب بمثل هذه الإمكانات من الصعب إيجاده في أي مكان في العالم”.

وأضاف “نريد الإبقاء عليه، سنقاتل من أجله، مثلما سيفعل بايرن ميونخ”.

وختم غوارديولا بالقول “لا أعرف ما الذي سيحدث، أدرك أن كايل دخل في مفاوضات مع أندية أخرى”.

(د ب أ)