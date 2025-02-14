غوارديولا يتوقع اختبارا صعبا أمام نيوكاسل غدا

لندن: توقع جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم خوض اختبار صعب في مواجهة نيوكاسل يونايتد غدا السبت.

وفاز نيوكاسل في 12 من آخر 14 مباراة في مسابقات الدوري والكأس، كما فاز أيضا بمبارياته الست الأخيرة خارج أرضه على التوالي ويدخل المباراة المقبلة بنفس النقاط مع مانشستر سيتي.

وأكد غوارديولا انه لم يتفاجأ بعودة نيوكاسل لمستواه، ويتوقع أن يقاتل الفريق بشراسة لإنهاء الدوري في أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي :”لديهم الكثير من التهديدات والأشياء الإيجابية”.

وأضاف :”برونو غيماريش واحدا منهم، وهو جيد جدا ليس فقط هذا الموسم لكنه يلعب منذ موسمين أو ثلاثة بشكل رائع. كان يلعب بمستوى عال منذ وصوله من فرنسا والآن أصبح أكثر تقدما، ويلعب تونالي أكثر في الدور المركزي لكن كلاهما يستطيع القيام بذلك، القوة البدنية والسرعة والكرات الطويلة والركلات الثابتة”.

كما اعترف مدرب السيتي بأن حصد النقاط الثلاثة سيكون بمثابة دفعة مثالية لفريقه بعد الخسارة في دوري أبطال أوروبا 2 / 3 في منتصف الأسبوع أمام ريال مدريد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد الأسبوع المقبل في محاولة لقلب نتيجة مباراة الذهاب، ولكن يتعين على الفريق التركيز على مباراة نيوكاسل.

وأكد :”بالطبع في كل مرة نحصل فيها على نتيجة جيدة يكون المزاج أفضل للجميع”.

وأردف :”في الوقت نفسه، لم نتمكن من ذلك مع كيفية سير الموسم، نحاول تحقيق نتائج أفضل بشكل متكرر، وعندما تكون في وضع جيد هذا يساعدنا كثيرا في المباريات التالية.

وشدد غواردويلا :” لا يزال هناك 14 مباراة متبقية و42 نقطة لم نحصدها، لذا لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية”.

وأكد :”سيكون الأمر نفسه في كل مباراة، وليس فقط في نيوكاسل، لقد حدث ذلك ضد تشيلسي قبل بضعة أسابيع، حيث نحن متشابهون من حيث النقاط”.

وختم غوارديولا حديثه :”تبقى 13 مباراة بعد نيوكاسل ولا يزال هناك الكثير من النقاط المتبقية”.

(د ب أ)