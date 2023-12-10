غوارديولا يثير الشكوك حول جاهزية هالاند لكأس العالم للأندية

مانشستر: أثار جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي الشكوك حول جاهزية إرلينغ هالاند نجم الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية .

وغاب هالاند عن فوز مانشستر سيتي على لوتون تاون 2 / 1 اليوم الأحد، في الجولة السادسة عشرة بالدوري الإنكليزي الممتاز بسبب الإصابة.

وصرح غوارديولا في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب هذه المباراة “هالاند يعاني من إصابة في القدم لا نعرف مدى شدتها، سنتابع حالته يوميا وأسبوع بعد أسبوع”.

وأضاف المدرب الإسباني “أتمنى أن ننجح في استعادة هالاند ليكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية”.

ويفتتح الفريق الإنكليزي مشواره في البطولة التي ستقام في السعودية من الدور قبل النهائي يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري حيث سينتظر الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

ولكن قبلها سيلعب مانشستر سيتي ضد ريد ستار الصربي يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف كريستال بالاس يوم السبت 16 كانون الأول/ديسمبر في جولة جديدة بالدوري الإنكليزي.

في سياق آخر،أشاد جوسيب غوارديولا بلاعبيه قائلا “قدمنا أداء رائعا بعد سلسلة من النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، لقد استقبلنا هدفا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وكان ذلك اختبارا جيدا لنا حيث كان رد فعل اللاعبين إيجابيا”.

ورغم تسجيل هدفين في الشوط الثاني، إلا أن مدرب مانشستر سيتي قال “لقد كان مستوانا أفضل في الشوط الأول لكننا لم نسجل الأهداف”.

وتابع أتم غوارديولا ه “أنا فخور بهؤلاء اللاعبين، لقد ركضوا وقاتلوا كثيرا رغم التأخر في النتيجة، وهذا هو التحدي”.

وأنهى مانشستر سيتي بفوزه على لوتون تاون سلسلة من النتائج السلبية بثلاثة تعادلات متتالية أمام تشيلسي وليفربول وتوتنهام، ثم الخسارة أمام أستون فيلا ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

(د ب أ)



