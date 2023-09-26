غوارديولا يجري تغييرات عديدة في صفوف مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بسبب الإصابات

لندن: أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه سيوازن بين رغبة فريقه في الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنكليزية وبين تجنب المزيد من الإصابات، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء غدا الأربعاء.

ويفتقد سيتي لجهود كيفين دي بروين لفترة طويلة، وأيضًا يغيب جون ستونز لعدة أسابيع بسبب الإصابة، كما غاب كلًا من جاك غريليش وبيرناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش عن الفريق مؤخرا.

وفي المؤتمر الصحافي قبل مباراة الأربعاء أمام نيوكاسل في كأس الرابطة، كشف غوارديولا عن تركيزه من جهة على التأهل، ومن جهة أخرى على المباريات المقبلة أمام ولفرهامبتون ولايبزيغ وأرسنال.

وأكد غوارديولا أن ماتيو كوفاسيتش وجاك غريليش سيعودان للمشاركة أمام نيوكاسل يونايتد ، بعد غابا عن المباريات السابقة منذ التوقف الدولي بسبب الإصابة، بينما ظهر غريليش لعدة دقائق خلال الفوز على نوتنغهام فورست.

وسيقوم مدرب السيتي بإجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق خلال الجولة الثالثة من البطولة أمام نيوكاسل.

وأوضح المدرب الإسباني “جاك غريليش في وضع أفضل، وكذلك ماتيو كوفاسيتش”.

وأضاف: “لا أعرف عدد الدقائق، سواء من بداية المباراة، أو من بداية الشوط الثاني، ولكنهما سيحصلان على عدد من الدقائق نعم”.

وقال غوارديولا “في البداية الجميع كان جاهزًا وبدأنا الموسم بشكل قوي، ولكن من الممكن أن يكون ذلك بسبب وجود 7 أو 8 لاعبين يلعبون بشكل منتظم”.

وتابع: “ولكن هذا أمر استثنائي، لدينا الكثير من اللاعبين المصابين، والكثير من اللاعبين خاضوا دقائق عديدة مع منتخباتهم ومعنا، ويجب أن يحصلوا على الراحة”.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله “غدًا مباراة مهمة، ولكن مباريات ولفرهامبتون ولايبزيغ وأرسنال أكثر أهمية”.

وأشار “لهذا السبب عليك النظر إلى اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرًا ليشاركوا، وسنرى ماذا سيحدث مع الباقي، وسنحاول اختيار التشكيل الأفضل”.

وأكد: “سنسافر إلى هناك من أجل الفوز بالمباراة، لا يوجد شك بذلك”.

(د ب أ)