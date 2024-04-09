غوارديولا يدعو لاعبي مانشستر سيتي لـ”معاقبة” ريال مدريد

لندن: طالب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، فريقه بمعاقبة ريال مدريد عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي مانشستر سيتي، حامل اللقب، مع ضيفه الريال، البطل التاريخي للمسابقة القارية التي توج بها 14 مرة، مساء اليوم الثلاثاء بذهاب دور الثمانية للبطولة على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبات هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يلتقي فيه الفريقان بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، حيث حقق الريال عودة مذهلة ليفوز بنصف نهائي نسخة البطولة موسم 2021 / 2022، لكن السيتي سرعان ما رد اعتباره، بعدما أطاح بالفريق الملكي في الدور ذاته بالموسم الماضي للمسابقة.

وصرح غوارديولا في المؤتمر الصحافي الذي عقده في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: “نفس المدربين سيتواجهان مجددا، لكن لدينا لاعبون جدد وهو ما ينطبق عليهم أيضا، لذا ستكون المواجهة مختلفة تماما”.

أضاف: “نمتلك ميزة بسيطة وهي إقامة مباراة الإياب على ملعبنا، حيث نلعب بقوة ونتمتع بثقة مذهلة، لكن يتعين علينا أن نلعب 90 دقيقة هنا”.

أوضح مدرب السيتي في تصريحاته: “سيكون لاعبو الريال قادرين على الضغط المتقدم بشراسة وبقوة وخطورة كبيرة. الجميع يدرك نقاط قوتهم. إنهم يتمتعون بسرعة مذهلة”.

وتابع: “لا يمكننا أن نأتي إلى هنا فقط لنفرض هيمنتنا على المباراة. ينبغي علينا أن نأتي إلى هنا لمحاولة إيذائهم، ومعاقبتهم، لجعلهم يشعرون بأننا هنا من أجل تسجيل الأهداف. هذا ما يجب علينا فعله”.

واستدرك قائلا: “لكننا نتحدث عن ريال مدريد، الذي لديه القدرة على السيطرة على العديد من جوانب المباريات. علينا أن نفرض أسلوبنا في اللقاء”.

من جانبه، يشعر رودري، لاعب خط وسط السيتي، أن فريقه تعلم من تجاربه السابقة في اللعب ضد العملاق الإسباني، حيث قال: “الآن نحن أكثر نضجا ولدينا خبرة في الفوز بالبطولة. هذا يمنحك المزيد من الهدوء على أرض الملعب”.

كشف الدولي الإسباني: “الآن نحن أكثر نضجا ولدينا خبرة في الفوز باللقب. لقد تعلمنا من أخطاء الماضي، وأعتقد أن لدينا المزيد من النضج مما كنا عليه عندما لعبنا معهم لأول مرة”.

(د ب أ)