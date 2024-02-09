غوارديولا يرفض الحديث عن العودة للصدارة في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنكليزي

لندن: رفض جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الحديث عن عودة فريقه لتصدر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك خلال استعداداته لمواجهة إيفرتون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن حامل لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، يمكنه تصدر الترتيب لبضع ساعات على الأقل، في حال فاز على إيفرتون غدا السبت، وذلك حينما يلتقيان على ملعب “الاتحاد”.

وقال غوارديولا: “علينا مواصلة العمل مثلما فعلنا لسنوات، قلت إننا حينما لم تكن نتائجنا جيدة، كان مستوانا رائعا ولعبنا جيدا”.

وأضاف: “لقد كان الأمر ذاته طوال الموسم، لكن غدا علينا الاستيقاظ والتوجه مباشرة لخوض مباراة في الساعة 1230 ظهرا، لذلك علينا أن نكون جاهزين”.

وأوضح غوارديولا: “منذ وصولي، حقق إيفرتون نتائج جيدة هنا، لا أعلم لماذا لكن ربما لأنهم جيدين، لذلك علينا أن نكون جاهزين”.

ولم يحقق إيفرتون أي فوز في الدوري الإنكليزي منذ منتصف كانون الأول / ديسمبر الماضي، وتقرر خصم عشر نقاط من رصيده بتهمة خرق اللوائح المالية، ويتوجه إلى ملعب “الاتحاد” وهو في منطقة الخطر بجدول الترتيب.

(د ب أ)