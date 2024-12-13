غوارديولا يسعى لمعالجة مشكلة الدفاع قبل مواجهة مانشستر يونايتد

لندن: يبحث جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، عن أفضل طريقة ممكنة للتعامل مع المشاكل الدفاعية التي يعاني منها فريقه قبل خوض مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد بعد غد الأحد على ملعب الاتحاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن غوارديولا يتوقع أن يشارك ثلاثة مدافعين هم كايل ووكر وروبن دياز ويوشكو جفارديول في المباراة، حيث يغيب مانويل أكانجي، وناثان أكي، وجون ستونز للإصابة فيما يغيب ريكو لويس للإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع كريستال بالاس الأسبوع الماضي.

وكان أكانجي أحدث المنضمين لقائمة المصابين بعدما خرج بين الشوطين في المباراة أمام نوتينغهام فورست، مطلع هذا الشهر، حيث كشف غوارديولا معاناة اللاعب من مشكلة في المعدة.

وقال مدرب مانشستر سيتي :”أكانجي لاعب قوي، ويمكن الاعتماد عليه ولكن في هذا التوقيت لا يمكن هذا”.

وأضاف :”لا أعرف ما الذي يجب علي فعله. أحتاج للاعبين. سنرى ما سيحدث اليوم وغدا، فيما يتعلق باللاعبين المتاحين. ربما سيتعين على جناح أن يلعب كظهير أو ربما يلعب ماتيوس نونيز في مركز الظهير، أو ربما ألعب بخمسة لاعبين في الدفاع حيث يمكن للاعبي الظهيرين أن يلعبا كجناحين”.

وبعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا، أصبح مانشستر سيتي خسر سبع مباريات وحقق انتصارا وحيدا في آخر عشر مباريات.

وقال:” نحن نشعر بالحزن، أنا حزين للاعبين بسبب الطريقة التي يديرون بها المباريات ويقاتلون بها في ظل الظروف التي يعيشونها. جماهيرنا، ربما تشعر بالحزن، أتفهم هذا تماما، لأننا ربما خسرنا في سبع مباريات، ثماني مباريات في موسم أو موسمين، والآن في شهر ونصف الشهر”.

وأكد :”ولكنهم يعلمون أن هذه المجموعة من اللاعبين صنعوا حقبة لم يفعلها أحد من قبل. الأرقام والاحصائيات، الآن سلبية، ولكن الإيجابية أيضا، أشجع الجماهير لدعمهم حتى النهاية لأنهم يستحقون ذلك”.

(د ب أ)