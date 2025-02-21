غوارديولا يشكك في إمكانية لحاق هالاند بمواجهة ليفربول

مانشستر- إنكلترا: قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إن الشكوك لا تزال تحوم بشأن إمكانية لحاق النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق، بالمباراة المرتقبة ضد ليفربول.

ويسابق هالاند، الذي يتعافى من إصابة في الركبة، الزمن للمشاركة في لقاء مانشستر سيتي مع ضيفه ليفربول، بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض هالاند للإصابة في ركبته اليمنى في وقت متأخر من مباراة مانشستر سيتي ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم السبت الماضي، التي انتهت بفوز الفريق السماوي 4 / صفر بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وتسببت الإصابة في غياب هالاند عن اللعب مع سيتي ضد مضيفه ريال مدريد الإسباني، أول أمس الأربعاء في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة فريق غوارديولا 1 / 3، ليودع المسابقة القارية مبكرا للغاية.

وعند سؤاله عن جاهزية هالاند للمشاركة أمام ليفربول، قال المدرب الإسباني إنه غير متأكد من مشاركته، مشيرا إلى أن المهاجم سيخضع لفحص طبي جديد غدا السبت.

واكتفى غوارديولا، الذي لم يتطرق إلى تفاصيل أكثر، بالقول “ربما”.

أوضح مدرب سيتي أن جون ستونز، قلب دفاع الفريق، الذي خرج في وقت مبكر من لقاء الريال، ربما يحتاج لجراحة بسبب إصابة في الساق، مؤكدا غيابه أمام ليفربول.

ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب البطولة حاليا برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، متفوقا بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي خاض 25 لقاء فقط.

في المقابل، بدا مانشستر سيتي هذا الموسم خارج سباق المنافسة على اللقب، الذي توج به في المواسم الأربعة الأخيرة، في ظل تواجده بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة، قبل خوض مبارياته الـ13 الأخيرة بالبطولة هذا الموسم.

(أ ب)