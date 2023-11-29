غوارديولا يشيد مجددا بهالاند “الرائع” بعد رقم قياسي آخر

مانشستر (إنجلترا): كال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح للاعبه إرلينج هالاند بعدما أضاف رقما قياسيا آخر لسجلاته الليلة الماضية. وأصبح هالاند البالغ من العمر 23 عاما أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا بهدفه في الدقيقة 54 الذي قاد به انتفاضة سيتي للفوز 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيج ليضمن صدارة المجموعة السابعة قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

وقبل ثلاثة أيام، أصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في التعادل 1-1 مع ليفربول.

وقال جوارديولا مازحا حين طلب منه صحفيون التعليق على إنجاز هالاند “مرة أخرى؟ هل يجب أن أخبرك مرة أخرى؟

“للمرة المليون أنا منبهر حقا. فزنا اليوم. حقق هالاند رقما قياسيا آخر. تهانينا. إنه لاعب رائع. قلتها كثيرا السعادة لا تسعنا بما يفعله هالاند.

“نحن نحبه، ليس فقط للأهداف التي يسجلها، ولكن لأشياء أخرى كثيرة”.

واستغرق الأمر من هالاند 35 مباراة فقط ليصل إلى 40 هدفا محطما رقم رود فان نيستلروي البالغ 45 مباراة.

(رويترز)