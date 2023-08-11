غوارديولا يصف كين بأنه “مهاجم استثنائي” مع اقتراب انضمامه إلى بايرن ميونخ

برلين: أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه كين قريبا من الانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني، الذي سبق لجوارديولا تدريبه.

وقال جوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز: “هو مهاجم استثنائي، وقد أظهر ذلك على مدار عدة أعوام.”

وأضاف جوارديولا أن هاري كين يمكنه التسجيل بقدمه اليسرى أو اليمنى أو برأسه، ويمكنه التراجع وصناعة الأهداف.

ووصف جوارديولا كين بأنه “لاعب من الطراز الأول” لا يتفوق عليه سوى ألان شيرار في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

(د ب أ)