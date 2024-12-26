غوارديولا يعترف بأن مانشستر سيتي بات مهددا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا

لندن: اعترف جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه بات مهددا بعدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا من هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن نتائج الفريق في تراجع ملحوظ، حيث خسر تسع مباريات وحقق الفوز في واحدة فقط من آخر 12 مباراة خاضها بكافة المسابقات، كما تلقى مانشستر سيتي الخسارة في ست مباريات بآخر ثماني مباريات بالدوري الإنكليزي الممتاز.

ويحتل سيتي حاليا المركز السابع، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل، كما أن مانشستر سيتي يبتعد بفارق أربع نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى، وبفارق نقطة خلف صاحب المركز الخامس، الذي قد يؤهل صاحبه للعب في دوري أبطال الموسم المقبل.

وكانت آخر مرة فشل فيها مانشستر سيتي، الذي قام مدربه غوارديولا بقيادة الفريق للفوز بلقب الدوري خلال آخر أربعة مواسم، إضافة إلى التتويج بلقب الدوري ست مرت في آخر سبع مواسم، في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في موسم 2009 / 2010.

وعن احتمال غياب الفريق هذه المرة، قال غوارديولا قبل مواجهة إيفرتون في “البوكسنيغ داي”: “الجانب المالي مشكلة، بالطبع، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك”.

وأضاف: “أعلم ما هو الحال، لأنه حدث في أندية بهذا البلد كانت مهيمنة في العديد من السنوات، وبعدها لم تتأهل لعدة سنوات إلى دوري أبطال أوروبا”.

وأكد: “أعتقد أن الفريق الوحيد الذي تواجد في كل موسم بدوري أبطال أوروبا خلال الـ11 أو الـ12 عاما الأخيرة هو مانشستر سيتي. الآن نحن مهددون، بالطبع نحن كذلك، بالتأكيد مهددون”.

وأردف: “لذلك علينا أن نحصد النقاط وأن نفوز بالمباريات، وإلا لن نتأهل لدوري الأبطال. إذا لم نتأهل، سيكون هذا بسبب أننا لا نستحق ذلك، لأننا لم نكن مستعدين، لأن لدينا الكثير من المشاكل، ولم نحلها، ولم نجد طريقة للفوز بالمباريات”.

وأكد: “بالطبع، هناك كثير من المتنافسين الذي يسعون للتأهل لدوري الأبطال. بالنسبة لأي نادي فهذا أمر مهم. والآن، نحن بعيدون، وإذا لم نفز بالمباريات، لن نتأهل”.

(د ب أ)