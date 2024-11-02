غوارديولا يعترف بفشل مانشستر سيتي في التعامل مع بورنموث في الدوري الإنكليزي

لندن: قال الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن فريقه لم ينجح في التعامل مع بورنموث في الوقت الذي يعاني فيه من الإصابات، ليخسر 2/1 وتنتهي مسيرته بدون هزيمة في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد 32 مباراة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن حامل لقب الدوري الإنكليزي دخل المباراة بدون نجومه الأساسيين، وفي غياب جون ستونز وروبن دياز فشل الفريق في مجاراة بورنموث الذي لعب بأسلوب دفاعي وقدم كذلك عرضا هجوميا رائعا في المباراة، وتوجه بهفدين لأنطوان سيمنيو وإيفانيلسون ليفوز على مانشستر سيتي لأول مرة في الدوري الإنكليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة : “روبن دياز سيغيب حتى التوقف الدولي، مانويل أكانجي وناثان آكي قدما مجهودا كبيرا في مباراة احتجنا لهما فيها، كايل والكر أيضا غاب عن التدريبات لمدة 18 أو 19 يوما”.

وأضاف: “ريكو لويس حظي بالعديد من الدقائق وهو مجهد أيضا، لذلك فهذا هو المركز الذي نحتاجه، يجب علينا أن نعالج أمر الدقائق، لكننا لم ننجح في ذلك لقد كانوا سريعين للغاية اليوم ولم ننجح في التعامل معهم”.

وتابع مدرب مانشستر سيتي: “في بعض الأحيان علينا أن نتقبل فكرة أن المنافسين يتحكمون باللعب أيضا، في بعض الأحيان ننجح في التعامل مع ذلك وفي بعض الأحيان يكون الأمر صعبا بعض الشيء،هذا ما حدث اليوم”.

(د ب أ)