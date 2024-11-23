غوارديولا يعترف: مانشستر سيتي فريق هش في الفترة الحالية

مانشستر: أقر جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن فريقه يعاني من أزمة واضحة بعد خسارة خامسة على التوالي في جميع المسابقات بالسقوط أمام توتنهام بنتيجة صفر / 4 في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

صرح غوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء “نحن فريق هش في الوقت الحالي، لم ندافع بشكل صحيح، ولكننا بدأنا اللقاء بشكل جيد وكافحنا لتسجيل هدف، ثم استقبلنا هدفا لتزداد المهمة صعوبة”.

وأضاف المدرب الإسباني “لقد خسرت أول ثلاث مباريات لي كلاعب مع برشلونة، وفرصتنا الوحيدة هي التماسك والاستمرار، لقد حققنا نتائج جيدة على مدار 8 سنوات، وسيكون من الخطأ الابتعاد عن هذا المسار”.

وشدد “لا مجال للقصص الخيالية في كرة القدم أو الحياة، يجب أن نتقبل هذا الموقف ونتعايش معه، ولن نلقي اللوم على بعضنا البعض، بل سنتماسك لمواصلة ما حققناه”.

وتابع مدرب مانشستر سيتي “لن نهرب من المسؤولية بل سنكون أكثر وحدة وتماسكا من أي وقت مضى، ما سيميزنا هو المواجهة والاتحاد لمواجهة الفشل”.

واستدرك أيضا “لا أعلم ما سيحدث هذا الموسم، ولكن لن أفقد الثقة في هؤلاء اللاعبين لثانية واحدة، فلا يوجد فريق في العالم بإمكانه الحفاظ على معدل النجاح لمدة 8 أو 9 أو 10 سنوات متتالية”.

وختم جوسيب غوارديولا تصريحاته “بالتأكيد الأمور ليست على ما يرام، ولكن سنحاول تفسير أسباب ما يحدث، ودعونا نركز على المباراة القادمة، ونرى ما سيحدث”.

(د ب أ)