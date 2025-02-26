غوارديولا يعلق على مستقبل دي بروين مع مانشستر سيتي

لندن: قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، إن كيفين دي بروين يجب عليه أن يتخذ قراره بشأن مستقبله مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن دي بروين (33 عاما) سينتهي عقده هذا الصيف، بعدما قضى 10 أعوام مع النادي، وخلال هذه الفترة أثبت أنه من أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبوا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولكن يبدو أن قوة اللاعب البلجيكي في تراجع، كما أن أداءه في المباراة التي خسرها الفريق على ملعبه أمام ليفربول بهدفين نظيفين يوم الأحد الماضي أثار الانتقادات. لعب دي بروين 90 دقيقة كاملة فقط سبع مرات في موسم مليء بالإصابات، وبدأ 12 من 25 مباراة في الدوري، حيث سجل هدفين ومرر ست تمريرات حاسمة.

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال للدوري الأمريكي، ولكن يمكن أيضا أن يستمر مع مانشستر سيتي لموسم آخر، رغم أن دوره سيتقلص بشكل مؤكد تقريبا مع الفريق، وهو ما سينعكس على راتبه أيضا.

في الأسبوع الماضي، تحدث غوارديولا عن علاقته الوطيدة باللاعب الذي انضم إلى مانشستر سيتي قبل أن يتولى الإسباني تدريب الفريق.

ولكن عند سؤاله عما إذا كانت علاقتهما ستكون مفتاح اتخاذ اللاعب لقراره فيما يتعلق بمستقبله، قال غوارديولا: “لن يتغير شيء بشأن هذا. بالطبع نعرف بعضنا البعض بشكل جيد للغاية وكلانا صادقان تماما في هذا الأمر”.

وأضاف: “في هذا الموقف، أعتقد أن عليه أن يتخذ قراره، هذا هو الشيء المهم. هو صادق للغاية مع نفسه، لاتخاذ القرار الذي يشعر به، وما يمكنه فعله في الفترة المقبلة من حياته. سيبلغ 34 عاما في الصيف وعليه أن يحسم أمره مثل ما حدث مع ديفيد سيلفا على سبيل المثال”.

(د ب أ)