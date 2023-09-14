غوارديولا يعود لقيادة مانشستر سيتي بعد عملية جراحية

لندن: عاد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إلى ممارسة مهام عمله بالنادي بعد التعافي من عملية جراحية في الظهر.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن غوارديولا بدأ بالفعل العمل من جديد مع الفريق بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع.

وكان المدرب المساعد خوان مانويل ليلو، قد تولى قيادة الفريق الأول خلال غياب غوارديولا الذي سافر إلى إسبانيا في آب/ أغسطس الماضي للخضوع لفحوص طبية.

وفي غياب غوارديولا، واصل مانشستر سيتي، بطل الثلاثية في الموسم الماضي، انطلاقته القوية في الموسم الجديد، وتغلب على شيفيلد يونايتد وفولهام ليواصل حصد العلامة الكاملة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبدأ لاعبو مانشستر سيتي في التجمع مجددا أمس الأربعاء بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويستأنف الفريق مشواره في الدوري الإنكليزي بمواجهة ويستهام بعد غد السبت ثم يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بلقاء ريد ستار الصربي يوم الثلاثاء المقبل.

(د ب أ)