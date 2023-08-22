غوارديولا يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي المقبلتين لخضوعه لجراحة

لندن: يغيب جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، عن فريقه في المباراتين المقبلتين عقب خضوعه لعملية جراحية لعلاج “آلام شديدة في الظهر”.

ووفقا لمانشستر سيتي، فإن المدرب الفائز مع الفريق بالثلاثية، كان يعاني من الإصابة منذ فترة وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة عاجلة ولكن روتينية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن غوارديولا سيظل في برشلونة في فترة النقاهة الخاصة به، وسيغيب عن مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وفولهام يوم 2 أيلول/سبتمبر المقبل، وسيتولى خوانما ليلو قيادة الفريق طوال فترة غياب جوارديولا.

ويترقب مانشستر سيتي عودة غوارديولا لقيادة الفريق بعد فترة توقف الدوري خلال المباريات الدولية ، حيث ينتظر أن يقود الفريق في المباراة أمام ويستهام المقرر إقامتها يوم 16 أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكر بيان لمانشستر سيتي :” خضع جوسيب غوارديولا لجراحة روتينية بسبب مشكلة في الظهر”.

وأضاف :”كان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت مؤخرا، وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة طارئة أجراها الطبيب ميريا يويكا. كانت الجراحة ناجحة، وسيتعافى جوارديولا وسيخضع لفترة إعادة التأهيل في برشلونة”.

وأضاف :”في غيابه سيتولى المدرب المساعد خوانما ليلو قيادة الفريق الأول في التدريبات ،وسيتولى مهام المدير الفني في المباريات حتى عودة غوارديولا”.

وأكد البيان :”يتوقع أن يعود غوارديولا عقب نهاية فترة توقف الدوري خلال المباريات الدولية المقبلة. الكل في مانشستر سيتي يتمنى لجوسيب التعافي سريعا ويتطلع الجميع لرؤيته يعود لمانشستر قريبا”.

(د ب أ)