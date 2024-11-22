غوارديولا يكشف سبب تمديد عقده مع مانشستر سيتي

لندن: كشف جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سبب تمديد عقده مع الفريق السماوي، مشيرا إلى أنه ببساطة يكمن في عدم قدرته على الرحيل عن النادي حاليا.

ومدد المدرب الإسباني عقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين، مما يعني أنه سيمضي 10 أعوام داخل ملعب الاتحاد.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي إلى نجاح لا يصدق خلال ثمانية أعوام ونصف العام في النادي مع حصد 18 لقبا، بما في ذلك الدوري الإنكليزي الممتاز 6 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في مقابلة له مع موقع “سيتي ستوديوز” بعد تمديد العقد: “شعرت بأنني لا أستطيع المغادرة الآن، الأمر بهذه البساطة”.

أضاف: “لا تسألوني عن السبب ربما كانت الهزائم الأربع هي السبب، وشعرت أنني لا أستطيع ترك منصبي الآن، وأن النادي لا يزال يريدني أو لأننا كنا معا في كل شيء وهذا هو السبب وراء توقيعنا”.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي في 490 مباراة بشكل إجمالي، ولم يسبقه سوى ليز ماكدويل في قائمة أكثر المدربين خوضا للمباريات مع النادي عبر كل العصور.

وعن بقائه مع مانشستر سيتي لفترة طويلة، يشعر بيب أنه لا يزال لديه الكثير ليحققه.

أوضح المدرب الكتالوني: “أولا، لأننا فزنا بالكثير، وإلا فلن تبقى 11 عاما هنا، في مكان أشعر فيه بالحب”.

وأردف: “هذه تجارة ويتعين عليك الفوز والحصول على عقد، لكنني أعلم أنه إذا لم تفز ربما لن أستمر”.

وأشار: “أستمتع بالتواجد هنا وأحب عملي وأحب أن أكون مدربا لهذا النادي”.

وأكد: “قلت عدة مرات منذ سنوات عديدة في اللحظة التي لن أشعر فيها بهذا الشعور حتى تحت العقد، سأتصل برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأقول إن الأفضل للنادي الآن هو أن أغادر”.

شدد مدرب سيتي: “ليس لدي هذا الشعور الآن ولهذا السبب قمت بتمديد عقدي لفترة أطول قليلا”.

كان النجاح الذي تحقق تحت قيادة بيب ملحوظا في الموسم الماضي، حيث أصبح مانشستر سيتي أول فريق إنكليزي للرجال يفوز بالدوري الممتاز أربعة مرات متتالية في تاريخ اللعبة.

جاء ذلك على خلفية الإنجاز التاريخي للفريق بالحصول على الثلاثية عندما توج بالدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي في موسم 2022/ 2023.

وأكد غوارديولا في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي لناديه، أن هناك العديد من الأسباب وراء نجاح مانشستر سيتي. مشيرا: “أعتقد أن التسلسل الهرمي والنادي مستقر للغاية في العديد من المراكز، والجميع يعرف جودة اللاعبين الذين لدينا في هذا العقد”.

وتابع: “لا أنسى موسمي الأول هنا مع اللاعبين، والعديد من الأشياء التي ساعدتني كثيرا على فهم النادي والفريق والدوري الإنكليزي الممتاز”.

وأتم غوارديولا تصريحاته قائلا: “لم يكن لدي شعور بأن هناك سببا محددا، لأنه يوجد العديد من الأسباب التي تجعلنا نحقق الكثير من النجاح”.

يذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في المركز الثاني حاليا بترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول المتصدر.

(د ب أ)