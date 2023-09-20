غوارديولا يكشف عن أفضل لاعب وسط في العالم حاليا

لندن: قال بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه يعتقد أن رودريغو هو أفضل لاعب خط وسط في العالم، وذلك بعد أن قدم اللاعب عرضا مميزا في المباراة أمام ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على ريد ستار 3 / 1 مساء الثلاثاء، وقد سجل جوليان ألفاريز هدفين، قبل أن يسجل رودريغو الهدف الثالث للفريق.

وبعد تسجيل هدف الفوز في نهائي البطولة بالموسم الماضي والفوز باللقب، أحرز رودريغو هدفا جديدا أمس إثر تسديدة قوية في شباك حارس مرمى ريد ستار.

وحصل رودريغو على لقب رجل المباراة، ويعتقد غوارديولا أنه لا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي مساء الثلاثاء: “الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي”.

وأضاف: “بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى عالٍ… على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدا أين يجد اللاعب الحر”.

وتابع غوارديولا: “بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جدا”.

وكان هناك بعض الإحباط بسبب زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا، الذي اضطر لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ويتوقع غوارديولا أن اللاعب لن يكون متاحا لمباراة نوتنغهام فورست المقررة يوم السبت المقبل.

وقال مدرب مانشستر سيتي: “أنا لم أتحدث مع الأطباء، ولكن يبدو أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة”.

وانضم بيرناردو لقائمة الإصابات في مانشستر سيتي مع دي بروين وجون ستونز وماتيو كوفاسيتش وجاك غريليش.

وأكد غوارديولا: “لدينا 5 لاعبين مهمين مصابين، أن نتحمل ذلك لمدة طويلة سيكون صعبا، ولكن هذا هو الحال”.

(د ب أ)