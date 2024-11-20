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غوارديولا يوافق على تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عام

منذ 35 دقيقة

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لندن: ذكرت تقارير إعلامية مساء الثلاثاء، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا توصل لاتفاق مع فريقه مانشستر سيتي لتمديد عقده لموسم واحد.

وينتهي عقد غوارديولا مع سيتي في نهاية الموسم الحالي، وإذا صحت التكهنات فإن المدرب الإسباني سيكون قد أمضى عشرة أعوام في ملعب الاتحاد.

وحاولت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) التواصل مع مانشستر سيتي لتبين صحة الخبر، لكن النادي الإنكليزي لم يعلق.

وفاز غوارديولا بـ18 لقبا مع مانشستر سيتي من بينها ستة ألقاب في الدوري الإنكليزي ولقب في دوري أبطال أوروبا ، منذ توليه المهمة في 2016.

وأثيرت تكهنات مؤخرا حول مستقبل غوارديولا في ملعب الاتحاد بعد إعلان النادي عن رحيل مدير الكرة تشيكي بيجريستين في نهاية الموسم، بعد أن عمل طويلا مع غوارديولا، والاستعاضة عنه بهوغو فيانا.

(د ب أ)

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