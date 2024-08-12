غواصات سرية ومدمرات وحاملات طائرات.. الولايات المتحدة تستعد لاستخدام 6 خيارات عسكرية هجومية ضد إيران

واشنطن- “القدس العربي”: تستعد الولايات المتحدة لاستخدام 6 من أفضل خياراتها العسكرية الهجومية ضد الهجوم الإيراني المتوقع على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ومع الإعلان الذي صدر مساء الأحد الماضي عن تسريع وصول حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” ونقل الغواصة “يو إس إس جورجيا” إلى قيادة القيادة المركزية الأميركية، يؤكد وزير الدفاع لويد أوستن أن القيادة المركزية الأمريكية مستعدة لحماية إسرائيل، وفيما يلي الخيارات العسكرية الهجومية التي قد تستخدمها الولايات المتحدة للرد على الهجوم الإيراني المتوقع او تداعياته.

الغواصة الصاروخية الموجهة “يو إس إس جورجيا”

من غير المعتاد أن يصدر البنتاغون إعلانات عن غواصات سرية ولكن الغواصة “يو إس إس جورجيا” هي قطعة بحرية خاصة للغاية تعمل بمفاعل نووي، وقد بدأت حياتها كغواصة من طراز أوهايو مصممة لحمل الأسلحة النووية، ثم خضعت لعملية تحويل عالية التقنية إلى غواصة هجومية تقليدية موجهة بالصواريخ. والآن يمكنها حمل 154 صاروخ توماهوك عالي الدقة. وفرق من قوات النخبة البحرية مزودة بغواصات صغيرة. وإذا أضفنا إلى ذلك مجموعة اتصالات متقدمة للغاية، فإن الغواصة “يو إس إس جورجيا” قادرة على مواجهة إيران بنفسها، على حد تعبير شبكة “فوكس نيوز”.

وبحسب ما ورد، يقول الخبراء إن الأصول الأمريكية المنشورة في الشرق الأوسط ستساعد إسرائيل لكنها لن تغير على الأرجح رأي إيران بشأن الانتقام.

وكانت الغواصة “يو إس إس جورجيا” تقوم بالفعل بتدريبات في أوروبا، وهي تتمركز في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويبلغ مدى صواريخها من طراز توماهوك نحو 1000 ميل، وهو ما يعادل تغطية جيدة داخل إيران. كما تقبل أحدث صواريخ توماهوك تحديثات الاستهداف أثناء الطيران، مما يمنح القادة أقصى قدر من المرونة للتصرف بناءً على معلومات استخباراتية جديدة.

8 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية

وقد نشرت القوات الأمريكية 6 سفن هجومية في الخليج العربي وسفينتين في البحر الأحمر، وفقًا لإحصاء نشرته صحيفة واشنطن بوست في الثاني من أغسطس/آب.

وكانت طواقم السفن مثل “يو إس إس لابون” تهاجم طائرات الحوثيين بدون طيار والصواريخ والقوارب غير المأهولة منذ أشهر. ويمكن للمدمرات من طراز “أرلي بيرك” من طراز دي دي جي-51 إطلاق صواريخ توماهوك أيضًا، لكن المدمرات ستحمل بعض أنابيب الإطلاق العمودية الخاصة بها صواريخ قياسية للدفاع الجوي في جميع أنحاء المنطقة، كما حدث عندما هاجمت إيران إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي.

حاملات طائرات

وأمر أوستن حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” بتسريع انتقالها من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، حيث تقوم حاملة الطائرات “يو إس إس ثيودور روزفلت” بالفعل بعمليات طيران مستمرة. ويمكن لحاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية أن تتقدم بسرعة 35 عقدة في الساعة دون تراخي، لأنها لا تتزود بالوقود، وقد أجبرت أزمة الشرق الأوسط القيادة المركزية على إبقاء حاملة طائرات في منطقة البحر الأحمر دون توقف تقريبًا لمدة 10 أشهر، وقد تطلب الأمر أربع حاملات طائرات – فورد، وآيزنهاور، وروزفلت، ولينكولن – للوفاء بالمهمة. إن نقل لينكولن يترك البحرية في الواقع حاملة طائرات واحدة ناقصة في المحيط الهادئ، وفقاً لما قالته “فوكس”.

سرب من طائرات حاملة الطائرات F-35C يقودها مشاة البحرية

وأشار أوستن إلى طائرات إف-35 سي على متن لينكولن يوم الأحد، لأن هذه الطائرات الخفية التي تعمل على حاملات الطائرات تتمتع بقدرات رادارية هائلة وغيرها من أجهزة الاستشعار المعروفة بقدرتها على ترهيب إيران. وفي تطور غير معتاد، فإن سربًا من مشاة البحرية الأمريكية يحلق بطائرات إف-35 سي. ويحلق مشاة البحرية الآخرون بطائرات إف-35 بي ذات الإقلاع والهبوط العمودي مع سفن برمائية. لكن هذا السرب، “الفرسان السود” من سرب هجوم مقاتلات مشاة البحرية VMFA 314، يتدرب ويطير كجزء من جناح حاملات الطائرات 9.

طائرات سوبرهورنيت F/A-18EF

سوبر هورنيت هي نفس الطائرة التي حلق بها توم كروز في فيلم ” توب غن: مافريك “، ويضم الجناح الجوي 11 على متن حاملة الطائرات “يو إس إس ثيودور روزفلت” ثلاثة أسراب من طائرات إف/إيه-18إي. وقد كانوا مشغولين ليل نهار بدوريات جوية ضد هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، كما قاموا بدورهم في تدمير طائرات الحوثيين بدون طيار والصواريخ والقوارب بدون طيار.

طائرات F-15E Strike Eagle

تُعرف هذه النسخة الهجومية الأرضية من مقاتلة التفوق الجوي إف-15 باسم “نسر الطين” وتعمل بهدوء في مسرح العمليات منذ أمد بعيد. تُعَد طائرات إف-15 إي قاذفات مقاتلة حقيقية، وأكثر طياريها خبرة لديهم آلاف الساعات القتالية في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” . تحمل طائرات إف-15 إي ذات المقعدين صواريخ جو-جو ومدفعًا و”أي سلاح نووي أو تقليدي في مخزون القوات الجوية الأمريكية.

وقال محللون أمريكيون إن اختيار أوستن لنشر أفضل الخيارات الهجومية الأميركية يخدم غرضين. الأول هو ردع إيران وتقييد الخيارات التكتيكية الإيرانية بينما تدرس خطط الانتقام ولكن الخيار المحدد لهذه القوات هو تزويد القيادة المركزية بالقدرة على شن ضربات مستمرة ودقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران أو بين مجموعات الميليشيات الإيرانية.

كما أن قاذفات بي-2 الأميركية قادرة على الوصول إلى أي نقطة في العالم. كما استخدمت القيادة المركزية الأميركية قاذفات بي-1 في هجمات على أهداف سورية، ومن غير المفاجئ رؤية قاذفات بي-1 في الخدمة مرة أخرى بصواريخها الموجهة عن بعد.

وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يكون لبريطانيا وفرنسا وحلفاء إقليميون مثل الأردن ودول أخرى قوات قادرة على اللعب في هذه المنطقة.