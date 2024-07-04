غوتيريش: أطفال غزة يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون

أستانا: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن أطفال غزة “يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون” جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش أمام القمة 24 لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة الكازاخية أستانا.

وأضاف: “أطفال غزة يموتون ويعانون من إصابات خطيرة وصدمات نفسية، ويشاهدون والديهم يُقتلون وتُدمر منازلهم”.

وأكد الأمين العام أن تلك المشاهد التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة “يجب أن تتوقف”.

وأردف: “نحن بحاجة للسلام بأنحاء الشرق الأوسط، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة، وإنهاء سفك الدماء، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن وزيادة المساعدات المنقذة للحياة”.

وأكد أن هناك حاجة أيضا إلى “التزام واضح وخريطة طريق لضمان حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

ومنذ 9 أشهر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)